Salmo do dia (14/01/2021): leitura para uma quinta-feira de paz

Antes de começar o dia, leia a mensagem que Deus tem para o seu coração. Mesmo que a vida esteja turbulenta, creia que Deus está ao seu lado. Assim como, o Salmista pede ajuda ao Senhor para o livrar das adversidades, fale com Deus sobre os seus problemas. Pois no momento certo e na hora certa, Deus entrará na sua luta e ganhará a causa por você. Acompanhe o salmo do dia – salmo 25.

O salmo de hoje, é uma oração do rei Davi. Pedindo ao Senhor para o livrar dos seus inimigos e lhe perdoar os pecados. Deus, ouve cada um dos seus filhos, jamais desampara aquele que o busca. Ele nos ama, livra do mal e sempre tem ouvidos atentos para nossa oração. Mas algo importante que aprendemos com Davi neste Salmo, é que precisamos de verdade nas palavras para falar com o Senhor. Pois assim, com sinceridade nas palavras e coração quebrantado, Ele tudo fará por nós. “Bom e reto é o Senhor; por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho”.

Salmo do dia, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Quando falamos com Deus, precisamos ser sinceros em cada palavra. Pois Deus, conhece a cada um e sabe os pensamentos e desejos da nossa alma. Mesmo conhecendo tudo sobre nós, Ele nos ama e nos ouve. Se está passando por momentos difíceis peça a Deus em oração, pois Ele tem o poder de nos livrar do mal. Porém, quando pedirdes, peça com sinceridade e verdade em sua fala. Já que Ele conhece o que realmente se passa dentro de você. “Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados”.

Cântico 25 para ler de manhã

A ti, SENHOR, levanto a minha alma.

Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.

Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti; confundidos serão os que transgridem sem causa.

Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas.

Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia.

Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade.

Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões; mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.

Bom e reto é o Senhor; por isso ensinará o caminho aos pecadores.

Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho.

Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.

Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniqüidade, pois é grande.

Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.

A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. (Salmo do dia)

O segredo do Senhor é com aqueles que o temem; e ele lhes mostrará a sua aliança.

Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede.

Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito.

As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos.

Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados.

Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel.

Guarda a minha alma, e livra-me; não me deixes confundido, porquanto confio em ti.

Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti.

Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. (Salmos 25:1-22)

