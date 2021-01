Salmo do dia (21/01/2021): comece sua quinta-feira com gratidão

Mais uma semana está acabando, e se você chegou até aqui, foi porque o Senhor, cuidou de ti e de toda sua casa. Precisamos ser gratos a Deus pela sua bondade, pelo seu eterno amor. A palavra de Deus, diz que a sua misericórdia não dura um ou dois anos, mas para sempre. Por isso, que nesta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, a gratidão venha inundar seu coração. Pois tudo Ele fez e faz por nós, mesmo não merecendo, seu amor dura para sempre. Veja o salmo do dia – salmo 136

Este lindo salmo é uma adoração, um louvor de gratidão ao Senhor. Gratidão pelo seu amor, gratidão pela sua bondade e por sua eterna benignidade. Nos últimos dias, enfrentamos tantos problemas com saúde, com finanças e tantas outras coisas. Mas se estamos vivos, foi porque o amor do Senhor nos manteve firmes em todos os momentos. Não deixe que a tristeza venha chegar nos seus pensamentos, pois existe um Deus que te ama incondicionalmente. E não importa o tempo que passar, Ele sempre estará com você e sempre te amará.

Salmo do dia, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

O amor de Deus dura para sempre! Essa mensagem precisa ficar gravada em nossos corações, pois pode passar o tempo que for, a misericórdia de Deus, dura para todo sempre. Hoje você pode se ver sozinho, pensando que não existe mais solução para sua vida, mas o Senhor não abandona os seus filhos. A sua misericórdia, a sua graça e o seu amor é eterno. Que todos os dias, venhamos levantar pela manhã e adorar esse Deus tão poderoso e grande, que nos deu a vida e nos mostrou o amor verdadeiro. Saiba que o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois Deus visita a todos que o clamam e o amam.

Cântico 136 para ler de manhã

Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.

Louvai ao Deus dos deuses; porque a sua benignidade dura para sempre.

Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que por entendimento fez os céus; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que estendeu a terra sobre as águas; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que fez os grandes luminares; porque a sua benignidade dura para sempre;

O sol para governar de dia; porque a sua benignidade dura para sempre;

A lua e as estrelas para presidirem à noite; porque a sua benignidade dura para sempre;

O que feriu o Egito nos seus primogênitos; porque a sua benignidade dura para sempre;

E tirou a Israel do meio deles; porque a sua benignidade dura para sempre;

Com mão forte, e com braço estendido; porque a sua benignidade dura para sempre; (salmo do dia)

Aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas partes; porque a sua benignidade dura para sempre;

E fez passar Israel pelo meio dele; porque a sua benignidade dura para sempre;

Mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que guiou o seu povo pelo deserto; porque a sua benignidade dura para sempre;

Aquele que feriu os grandes reis; porque a sua benignidade dura para sempre;

E matou reis famosos; porque a sua benignidade dura para sempre;

Siom, rei dos amorreus; porque a sua benignidade dura para sempre;

E Ogue, rei de Basã; porque a sua benignidade dura para sempre;

E deu a terra deles em herança; porque a sua benignidade dura para sempre;

E mesmo em herança a Israel, seu servo; porque a sua benignidade dura para sempre;

Que se lembrou da nossa baixeza; porque a sua benignidade dura para sempre;

E nos remiu dos nossos inimigos; porque a sua benignidade dura para sempre;

O que dá mantimento a toda a carne; porque a sua benignidade dura para sempre.

Louvai ao Deus dos céus; porque a sua benignidade dura para sempre. (Salmos 136:1-26)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

