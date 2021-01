Salmo do dia (25/01/2021): leitura para fortalecer o ânimo hoje

Para uma semana abençoada na presença de Deus, tenha fé que Deus sempre estará ao seu lado. Saiba que o Senhor, te acompanha no trabalho, em casa, na rua, em todos os lugares Ele está com você. Se nesta semana que se inicia, você tem um grande desafio pela frente, creia que Deus não te deixará sozinho. Ele te ajudará em todos os momentos, e sua semana será cheia de grandes surpresas boas. Pois Deus, não desampara aqueles que obedecem os seus mandamentos e o amam de todo coração. Leia o salmo do dia – salmo 124.

O salmista Davi, declara neste verso que somente Deus pode livrar o povo do mal. Que se não fosse a mão do todo poderoso, eles estariam mortos, pois não teriam vencido os seus inimigos. Então, ele adora ao Senhor pela sua grandeza e por não ter abandonado o seu povo no momento em que tanto precisaram. “Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel; Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós”. Assim como Davi, confie e creia que ao teu lado tem um Deus que te ama e nunca te abandona.

Salmo do dia, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Se não fosse a mão de Deus em nossas vidas, seriamos tão frágil quanto um bebê recém-nascido. Pois desde o início dos tempos, vemos como o Senhor cuida e protege os seus filhos. E assim como ele foi com os antigos, ajudando o povo de Israel na travessia do mar vermelho, hoje Ele zela por nós. A sua palavra diz que Ele ama aqueles que o amam, e cuida daqueles que o buscam de dia e de noite. Seja hoje edificado pela palavra do Senhor e saiba que ele sempre estará contigo para te proteger e te socorrer nos momentos difíceis.

Cântico 124 para ler de manhã

Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel;

Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós,

Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós.

Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma;

Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma;

Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes.

A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros; o laço quebrou-se, e nós escapamos.

O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. (Salmos 124:1-8)

