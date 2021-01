Salmo do dia (26/01/2021): Comece seu dia sabendo que é protegido

Ao levantar pela manhã para mais um dia de trabalho, tenha em mente que o Senhor tem uma palavra de proteção e força para o seu coração. Os homens maldosos podem até tramar contra sua vida, mas Deus, livra você e sua casa da tribulação. Contudo, é preciso que o amor do Senhor esteja em seu coração e não haja violência em seus pensamentos. Pois quem julga é Deus, quem cuida é Deus, e quem pode livrar sua vida e trazer paz ao seu coração também é Deus. Leia o salmo do dia – salmo 140.

O salmista mostra neste verso, que dentro de nós, não pode existir a maldade. Pois Deus é o amor, e quem tem o amor em sua vida não habita com as trevas e a violência. Assim, Davi nos ensina que o Senhor sempre estará nos guardando, mas é preciso que sejamos corretos e puros de coração. “Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome; os retos habitarão na tua presença”.

Salmo do dia, terça-feira, 26 de janeiro de 2021

Deus é quem nos livra de todo o mal, Ele que nos guarda daqueles que tramam maldades contra nossas vidas. O Senhor, não aprova a violência e não concorda com aqueles que tem malícia no coração. Por isso, seja luz, seja amor e bondade por onde passar. E assim, Deus te livrará daqueles que querem a sua queda, seja firme e constante na palavra de Deus e Ele te protegerá. Que em seu coração só tenha o amor verdadeiro e a bondade do Senhor. Assim, as bênção de Deus repousarão sobre a sua casa e a tua geração será luz por onde passar. Pois aqueles que são corretos de coração, o Senhor ama e cuida constantemente.

Cântico 140 para ler de manha

Livra-me, ó SENHOR, do homem mau; guarda-me do homem violento,

Que pensa o mal no coração; continuamente se ajuntam para a guerra.

Aguçaram as línguas como a serpente; o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. (Selá.)

Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio; guarda-me do homem violento; os quais se propuseram transtornar os meus passos.

Os soberbos armaram-me laços e cordas; estenderam a rede ao lado do caminho; armaram-me laços corrediços. (Selá.)

Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus; ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. (salmo do dia)

Ó Deus o Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha.

Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos; não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte.

Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios.

Caiam sobre eles brasas vivas; sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar.

Não terá firmeza na terra o homem de má língua; o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado.

Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, e o direito do necessitado.

Assim os justos louvarão o teu nome; os retos habitarão na tua presença. (Salmos 140:1-13)

