Salmo do dia (27/01/2021): leitura para começar o dia

Já estamos mais uma vez chegando no final da semana. E mesmo que o medo e a aflição esteja rondando o seu coração, não deixe que isso venha te afligir. Pois nós temos um Deus que não nos desampara, que sempre ouve a nossa oração. “Agora sei que o Senhor salva o seu ungido; ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita”. Coloque hoje a sua confiança e a sua fé somente em Deus, pois os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Leia o salmo do dia – salmo 20.

Davi faz esta oração ao Senhor, quando estava passando por um momento de angústia. E mesmo com medo e preocupação no coração, ele não deixou de adorar e confiar em Deus. Declarando nesta oração, toda a sua fé e amor ao Senhor que tudo fez em sua vida. “Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus”. Coloque hoje todos os seus medos nas mãos de Deus, e Ele te abençoará e não te desamparará.

Salmo do dia, quarta-feira, 27 de janeiro

Quando estamos aflitos, com medo do que virá em nossas vidas, temos que confiar em Deus. Pois Ele é o único que pode nos socorrer nos momentos de angústia. Assim como ele protegeu os seus filhos nos tempos antigos, Ele é com aqueles que clamam e confiam em seu Santo nome. Que nós venhamos colocar toda nossa confiança em Deus, no seu poder. E que no tempo certo Ele entre com providência em nossas vidas, cumprindo sempre a sua vontade e o teu querer. Pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cântico 20 para ler de manhã

O SENHOR te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja.

Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião.

Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. (Selá.)

Conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. (salmo do dia)

Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões; cumpra o Senhor todas as tuas petições.

Agora sei que o Senhor salva o seu ungido; ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita.

Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.

Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.

Salva-nos, Senhor; ouça-nos o rei quando clamarmos. (Salmos 20:1-9)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Oração da manhã para todos os dias serem abençoados por Deus