Salmo do dia (29/01/2021): leitura de proteção divina

Todos os dias enfrentamos diversas circunstâncias na vida que podem nos fazer desanimar. No entanto, Deus é quem nos da força para continuar a caminhada. Mesmo que tudo pareça impossível, Ele é quem realiza o impossível e alegria para o nosso coração. Que neste dia, 29 de janeiro de 2021, você e toda sua família venham se alegrar e ter paz na presença de Deus. Veja o salmo do dia – salmo 30.

Neste lindo cântico do rei Davi, vemos que ele adora ao Senhor pela sua grandeza, por todos os seus feitos. Declarando que quem o livrou de todo o mal foi o Senhor, e que a vida e a alegria vem de Deus. Por isso, devemos sempre lembrar de tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Saiba sempre que o pai jamais abandona um filho, tenha fé e não tenha medo. “Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura; conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade”.

Salmo do dia – Salmo 30

Exaltar-te-ei, ó SENHOR, porque tu me exaltaste; e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim.

Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste.

Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura; conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo.

Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade.

Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.

Eu dizia na minha prosperidade: Não vacilarei jamais. (salmo do dia)

Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha; tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado.

A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei.

Que proveito há no meu sangue, quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade?

Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor; sê o meu auxílio.

Tornaste o meu pranto em folguedo; desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria,

Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:1-12)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Poderoso Salmo 21 para proteção contra os inimigos