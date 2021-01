Salmo do dia (31/01/2021): comece seu dia com gratidão

Neste último dia do mês de janeiro, seja grato ao Senhor por mais um ano que começou. Mesmo nas pequenas coisas da vida, é importante dar graças ao Senhor. Veja o salmo do dia – salmo 144 – e comece seu domingo com o coração transbordando gratidão.

Este salmo do dia é uma oração feita pelo rei Davi. Ele agradece pela proteção que Deus lhe dá, e reconhece que o Senhor o livrou de todo o mal e sempre o amparou. Que assim como o Salmista, tenhamos a certeza que Deus é nosso abrigo, nosso escudo em todos os momentos de nossas vida. E que a certeza do seu amor incondicional, seja real para cada um de nós. Seja firme nas palavras do Senhor, e nunca se sentirá desamparado ou sem rumo. “Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor”.

Salmo do dia, domingo, 31 de janeiro

Devemos agradecer todos os dias ao Senhor pelas suas infinitas misericórdias. Pois se não fosse sua mão poderosa, nem o ar para respirar nós teríamos. Deus é nossa rocha, nossa fortaleza, um abrigo para aqueles que precisam de proteção. Como podes não ter gratidão ao Senhor que tanto fez e faz por nossas vidas? Ele é quem faz cair a chuva sobre a terra, Ele faz crescer os alimentos e da vida ao ser humano. Se não fosse seu grande amor, não conseguiríamos viver nem um dia se quer. Seja grato ao Senhor pelo seu amor, sua graça, sua paz e todos os livramentos que Ele concede para você e toda sua família.

Cântico 144 para ler de manhã

Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra;

Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo.

Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes?

O homem é semelhante à vaidade; os seus dias são como a sombra que passa.

Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão.

Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os.

Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos,

Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade. (salmo do dia)

A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores;

A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna.

Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniqüidade,

Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio;

Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas.

Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas.

Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. (Salmos 144:1-15)

