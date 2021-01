Versículo do dia (13/01/2021): leitura para quarta-feira

Antes de começar seus afazeres de todos os dias, leia a mensagem que Deus tem para o seu coração. O amor de Deus e sua misericórdia é o que nos motiva a viver. Para que a graça do Senhor esteja sobre sua vida e de toda sua família, leia a bíblia diariamente e siga seus mandamentos. Hoje, 13 de janeiro de 2021, o versículo do dia fica no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25-26.

A mensagem para esta quarta-feira, fala sobre o perdão e a importância de perdoar. “E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas”. Todos os dias, cometemos erros e falhamos, mesmo assim, Deus nos perdoa e nunca deixa de nos amar. O mesmo, Ele ensina para o seu povo, que você tenha um coração aberto para o perdão, pois assim, Ele não te deixará sem amparo.

Versículo do dia, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. (Marcos 11:25-26)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Louvor do dia:

Leia o capítulo 11

1. E, logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos,

2. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós; e, logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum; soltai-o, e trazei-mo.

3. E, se alguém vos disser: Por que fazeis isso? dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui.

4. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram.

5. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho?

6. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado; e deixaram-nos ir.

7. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele.

8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho.

9. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor;

10. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.

11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze.

12. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.

13. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa; e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos.

14. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto.

15. E vieram a Jerusalém; e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo; e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas.

16. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo.

17. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões.

18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar; pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina.

19. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade.

20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes.

21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou.

22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus;

23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.

24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis.

25. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. (versículo do dia)

26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. (Marcos 11:1-26)

Reze o Salmo 91 pela manhã para receber graças e bênçãos