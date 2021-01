Versículo do dia (21/01/2021): leitura para uma quinta-feira de paz

Todos nós temos sonhos, planos e projetamos uma vida na qual gostaríamos de viver. Mas a verdade, é que quem tem o controle de tudo é Deus, e muitas vezes aquilo que queremos não é o mesmo que o Senhor planejou para nós. Porém, precisamos ter em mente, que o sonho de Deus para nossas vidas, é muito melhor do que pensamos ou sonhamos. Pois Ele conhece o passado, presente e futuro, sabe até onde nossas forças podem nos levar. Não pense que Deus não quer realizar seus projetos, pense que no tempo certo, o melhor de Deus acontecerá em sua vida e de toda sua família. Leia o versículo do dia, que fica no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1.

A leitura de hoje nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas, e Deus é quem determina esse tempo. “Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar”. Por isso, saiba que aquilo que você tanto pede ao Senhor, no tempo certo chegará. Pode não ser hoje ou amanhã, mas será no dia e na melhor hora determinada por Deus para te abençoar.

Versículo do dia, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. (Eclesiastes 3:1)

Louvor do dia:

Leia o capítulo 3

1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.

2. Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou;

3. Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar;

4. Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar;

5. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar;

6. Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora;

7. Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; (versículo do dia)

8. Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz.

9. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha?

10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar.

11. Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim.

12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida;

13. E também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho; isto é um dom de Deus.

14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar; e isto faz Deus para que haja temor diante dele.

15. O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; e Deus pede conta do que passou.

16. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniqüidade.

17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio; porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra.

18. Disse eu no meu coração, quanto a condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. (versículo do dia)

19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade.

20. Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó.

21. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra?

22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção; pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? (Eclesiastes 3:1-22)

