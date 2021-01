Versículo do dia (22/01/2021): comece sua sexta-feira com amor e paz

Ao começar o seu dia, leia a mensagem que Deus tem para sua vida nesta sexta-feira. Para ter dias alegres e felizes na presença de Deus, saiba o que é preciso para receber aos bênçãos do Senhor. A palavra nos ensina a termos um coração puro, correto e verdadeiro. Não agir com mentira ou perversidade, fazer tudo para ajudar aqueles que necessitam, e sermos bons de coração. “Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação”. Leia o versículo do dia, que fica no livro de Salmos, verso 24, versículo 4 e 5.

Na leitura de hoje, aprendemos a importância de sermos uma pessoa correta. Pois Deus abençoa aqueles que o coração estão cheios de amor e bondade. Aqueles que andam todos os dias procurando fazer o bem ao próximo, e que não enxergam apenas os defeitos dos outros. Deus é amor, mas também é justiça, se as suas praticas não estão sendo boas, peça ao Senhor que te direcione. Que encha de amor seu coração e coloque verdade nas suas palavras. Assim, verá as bênçãos do Senhor caindo sobre a sua vida e de toda a sua família.

Versículo do dia, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. (Salmos 24:4-5)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Louvor do dia:

Leia o capítulo 24

Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.

Porque ele a fundou sobre os mares, e a firmou sobre os rios.

Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo?

Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.

Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. (versículo do dia)

Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.

Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.

Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.

Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.

Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. (Salmos 24:1-10)

Oração da manhã para todos os dias serem abençoados por Deus