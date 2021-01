Versículo do dia (26/01/20210): Leitura para uma terça-feira de bênçãos

Comece seu dia, tendo em mente que o mais importante na vida de alguém, não são os bens materiais que ele ou ela colecionam. A quantidade de dinheiro guardado no banco, não diz o quanto aquela pessoa é, ou não, abençoada por Deus. Pois a casa pode ser tirada, o dinheiro pode acabar, os carros podem quebrar, mas o coração correto e amoroso, isso ninguém pode roubar. Saiba que tudo nesta vida é passageiro, as coisas terrenas não podem designar o seu caráter. Mas a família abençoada, o amor com o próximo e as palavras bondosas que saem do coração, são riquezas imensuráveis que só Deus pode dar. Leia o versículo do dia, que fica no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e 7.

Nesta carta do apostolo Paulo, a Timóteo, aprendemos sobre os deveres que todo aquele que ama ao Senhor, deve conhecer e seguir. Devemos ter em nossos corações a verdadeira fé, o amor para com todos e seguir as leis deixadas por Deus. Termos sempre em mente, que aquele que ama o dinheiro acima de qualquer outra coisa, não tem um coração fiel ao Senhor. Pois Deus nos ensina a cultivar a caridade, o amor ao próximo e não as coisas materiais que o tempo pode levar. Saiba que mais importante que as riquezas da terra, são as bênçãos que o Senhor tem preparado para os que o amam de todo o coração.

Versículo do dia, terça-feira, 26 de janeiro de 2021

Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele (1 Timóteo 6:6-7)

Leia o capítulo 6

Leia o capítulo 6

1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados.

2. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos; antes os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta.

3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade,

4. É soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas,

5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho; aparta-te dos tais.

6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento.

7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. (versículo do dia)

8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.

9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.

10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.

11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.

12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.

13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão,

14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo;

15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores;

16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém.

17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos;

18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e sejam comunicáveis;

19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna.

20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência,

21. A qual professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. (1 Timóteo 6:1-21)

