Versículo do dia (28/01/2021): leitura para sua quinta-feira

Deus tem o melhor para nossas vidas, a alegria verdadeira, o amor verdadeiro e a paz eterna. Se hoje, você tem afligido o seu coração, saiba que nosso Deus, sempre estará com você. Ele tem misericórdia para sua vida e bênçãos para sua casa. Tenha fé no Senhor e siga sempre os mandamentos deixados por Deus. Leia o versículo do dia, que fica no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16.

Veja o salmo completo aqui.

Versículo do dia – versículo 16

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos;

2. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo:

3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus;

4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados;

5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra;

6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos;

7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia;

8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; (versículo do dia)

9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus;

10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus;

11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.

12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.

13. Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens.

14. Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte;

15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.

16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. (Mateus 5:1-16)

Acompanhe o Versículo do dia no DCI.