Versículo do dia: leitura bíblica para força e fé (31/01/2021)

Neste domingo (30/1), tenha em mente as grandes coisas que Deus tem preparado para aqueles que seguem os seus mandamentos. Tenha fé e creia que mesmo na aflição o Senhor estará ao seu lado. Não desanime, não pare a caminhada, peça força a Deus e Ele ao teu lado sempre estará. leia o versículo do dia – versículo 6, que fica no livro de Filipenses.

Veja também o salmo completo aqui.

Versículo do dia – versículo 6

1. Portanto, meus amados e mui queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados.

2. Rogo a Evódia, e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor.

3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.

4. Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos.

5. Seja a vossa eqüidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.

6. Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. (versículo do dia)

7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.

8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.

9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o Deus de paz será convosco.

10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim; pois já vos tínheis lembrado, mas não tínheis tido oportunidade.

11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.

12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, como a padecer necessidade.

13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.

14. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. (versículo do dia)

15. E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti da macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente;

16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a tessalônica.

17. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta.

18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus.

19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.

20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém.

21. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam.

22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César.

23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. (Filipenses 4:1-23)

