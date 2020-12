Pular 7 ondas no réveillon: saiba como nasceu o ritual de ano novo

Durante o final do ano, as pessoas ao redor do mundo todo tem costumes de realizar tradições com o objetivo de atrair boa sorte. Um desses costumes é pular as 7 ondas no réveillon na praia. Saiba o que tem por trás do ritual.

Por que pular as 7 ondinhas?

Quando chega a virada do ano, muitas pessoas, inclusive os famosos, costumam ir até a beira do mar e pular sete ondas. Para cada uma das ondas costuma-se fazer um pedido.

Mas o que vários não sabem, é que a tradição tem como origem as religiões de matriz africana no Brasil.

Sendo assim, o ato de se pular as sete ondas no réveillon é uma homenagem à orixá das águas e do mar, Iemanjá. O número 7 também tem um significado dentro da umbanda, que é uma religião afro-brasileira.

A tradição serve para atrair boa sorte e também deixar para trás o que não foi bom e desejar coisas boas para o ano que entrará.

Preces que podem ser feitas durante o ritual no mar

Ao pular as sete ondas, podem ser feitas algumas preces, uma para cada onda.

Para a 1ª onda, pode ser feito o seguinte pedido: “Pai Oxalá, eu te saúdo e agradeço pela imantação de Fé que mantém minha espiritualidade e religiosidade ativa nesta encarnação.”

Já na 2ª: “Mãe Oxum, eu te saúdo e agradeço por sentir amor em meu coração, pela família e pelos amigos.”

Na 3ª: “Pai Oxóssi, eu te saúdo e reverencio vossa luz expansora em minha consciência que não aceita limitações e me mantém ativo na caça constante do meu crescimento intelectual, racional e consciencial.”

Em sua 4ª onda: “Pai Xangô, eu te saúdo e me curvo à vossa luz de Justiça e equilíbrio em meus atos.”

5ª: “Pai Ogum, eu te saúdo e evoco a retidão que mantém minha caminhada ordenada na direção correta.”.

6ª: “Pai Obaluayê, eu te saúdo, silêncio e agradeço pela saúde do meu corpo.”.

7ª: “Mãe Yemanjá, Divina Rainha, eu te saúdo, reverencio e agradeço pela vida.”

O que levar de presente para Iemanjá?

Como forma de gratidão e uma forma de atrair coisas boas para o próximo ano, existem alguns presentes que podem ser oferecidos para orixá.

Algumas pessoas costumam levar rosas brancas e colocá-las no mar. Um champanhe também é ideal para poder oferecer a Iemanjá. Além disso, velas brancas ou azuis podem ser acesas.

Veja quais famosos pulam as 7 ondas no réveillon

Assim como os anônimos, diversos famosos gostam de realizar rituais de fim de ano. Muitos prezam por ir até a praia para pular as sete ondas no réveillon.

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso gosta de manter a tradição. “É de praxe estar com o pé na areia e a meia noite pular sete ondas”, disse a modelo.

Quem também molha os pés a meia noite é a cantora Ludmilla. Ela chegou a dizer que pularia as ondinhas para desejar um feat com sua ídola, Beyoncé.

A atriz Bruna Marquezine segue vários rituais, e pular as ondinhas está incluso. Inclusive, ela está em uma ilha neste Réveillon com as amigas, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis.

Paolla Oliveira, Kelly Key, Angélica, Luciano Huck e Lívia Andrade também seguem o mesmo costume do Ano Novo.

Além de pular as ondinhas, existem mais tradições, como: usar roupa branca, comer lentilha, chupar sete sementes de romã e usar roupa íntima na cor do que deseja para o ano que estará.