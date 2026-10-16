Vida & Estilo

Sobrancelhas finas ficam para trás e dão lugar a uma tendência que valoriza os fios naturais

Veja como aderir à tendência sem mudar o formato do rosto.

Escrito por Anny Malagolini
sobrancelhas naturais Foto: arquivo
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As sobrancelhas finas e desenhadas com contornos rígidos estão perdendo espaço em 2026. A nova aposta do universo da beleza é valorizar os fios naturais, preservar o formato original e reduzir o excesso de maquiagem. Conhecido como soft brows, o estilo prioriza sobrancelhas com aparência natural, preenchimento discreto e fios penteados sem rigidez. Em vez de esconder cada pequena falha ou criar um arco muito marcado, a ideia é aproveitar o que já existe e fazer apenas os ajustes necessários para destacar o olhar.

Por que as sobrancelhas finas estão perdendo espaço?

As sobrancelhas ultrafinas marcaram diferentes épocas da moda, especialmente nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Naquele período, retirar boa parte dos pelos e deixar um traço estreito era uma escolha comum. Com o passar dos anos, os modelos mais volumosos ganharam popularidade, e a preferência por resultados menos artificiais continua presente nas tendências de 2026.

A mudança não significa que as sobrancelhas finas desapareceram completamente. O que ganha força é a liberdade para respeitar as características individuais, sem perseguir um padrão único de espessura ou simetria.

Contornos escuros, pontas excessivamente definidas e preenchimentos uniformes podem deixar o visual mais pesado quando não combinam com os traços do rosto. Por isso, a proposta atual privilegia a suavidade e a textura dos pelos, mantendo a expressão natural.

Como conquistar sobrancelhas naturais sem perder a definição?

Adotar a tendência não exige abandonar a maquiagem nem deixar os fios sem cuidados. Pequenas mudanças na rotina já ajudam a conseguir um acabamento mais leve, principalmente para quem está acostumada a preencher toda a extensão da sobrancelha com lápis ou sombra.

O primeiro passo é pentear os pelos com uma escovinha, acompanhando a direção de crescimento. Esse movimento ajuda a identificar as áreas com menos densidade e permite visualizar o formato natural antes de aplicar qualquer produto.

Em seguida, um gel transparente ou com cor suave pode organizar os fios sem criar um aspecto rígido. O lápis deve ser usado apenas nos pontos em que o preenchimento for necessário, de preferência com traços curtos que imitem os pelos.

Para manter o efeito natural, alguns cuidados fazem diferença:

  • Evite escurecer toda a sobrancelha de maneira uniforme.
  • Retire apenas os pelos que realmente interferem no formato desejado.
  • Escolha produtos próximos à cor dos fios naturais.
  • Prefira acabamentos que preservem o movimento dos pelos.

Soft brows e brow lamination são a mesma coisa?

Embora as duas propostas possam produzir sobrancelhas alinhadas e com aparência mais cheia, elas não são exatamente iguais. As soft brows descrevem um estilo de acabamento suave, com preenchimento discreto e respeito ao desenho original.

Já a brow lamination é um procedimento estético que modifica temporariamente a disposição dos fios para deixá-los mais alinhados e direcionados. Dependendo da técnica e do resultado escolhido, o efeito pode ser mais estruturado.

Para quem deseja experimentar a tendência de 2026 sem recorrer a procedimentos, gel e escovinha são alternativas simples para testar diferentes acabamentos no dia a dia.

Como a tendência de sobrancelhas naturais valoriza o rosto depois dos 40?

A preferência por sobrancelhas menos marcadas também pode agradar mulheres que buscam uma maquiagem mais leve depois dos 40 ou 50 anos. Em vez de criar linhas muito escuras, o preenchimento pontual ajuda a definir o olhar sem concentrar o contraste em uma única região do rosto.

O resultado depende da cor dos pelos, da densidade, do formato dos olhos e das preferências pessoais. Não existe uma espessura ideal para todas as mulheres, e a tendência não exige abandonar um desenho com o qual cada pessoa se identifica.

Em 2026, a principal mudança está na maneira de construir o visual: menos intervenção, mais atenção aos fios existentes e liberdade para adaptar o design às características individuais. Assim, as sobrancelhas naturais se tornam uma opção para quem deseja atualizar a maquiagem sem transformar completamente a própria expressão.

Veja como usar lápis para sobrancelha

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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