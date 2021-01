Corte shaggy: veja as famosas que apostaram na tendência

O corte shaggy está de volta e tem sido o favorito das celebridades e das garotas do Instagram desde então. É fácil entender o amplo apelo do corte, já que é incrivelmente lisonjeiro e transmite aquela vibe extremamente cool. O modelo consegue parecer atual enquanto acena para ícones do passado, como as estrelas do rock dos anos 70 e Jane Fonda.

A melhor coisa sobre o corte shaggy é essa versatilidade. “Dependendo da textura do seu cabelo, o shaggy é um corte que pode ser usado extremamente bagunçado ou perfeitamente reto”, diz a estilista Anh Co Tran , embora Bolt acrescente que você obtém a aparência mais fácil se tiver alguma textura natural no cabelo. Combinado com o fato de que o corte pode sutilmente chamar a atenção para as características que você mais ama e destacar o formato do seu rosto, faz sentido que as trepadas estariam em Hollywood. “O aspecto de moldura do rosto realça ou oculta vários pontos do rosto”, diz Bolt.

Ok, palavras suficientes. Vejamos alguns dos melhores exemplos de cortes de cabelo desgrenhados para cabelos de comprimento médio nas fotos.

Franjas de cortina



Poucas franjas ficam incríveis em todo mundo como as franjas das cortinas. Elas são desgrenhadas e, sem esforço, emolduram seu rosto perfeitamente, como uma cortina faz com uma janela. É por isso que muitas vezes andam de mãos dadas com um corte de cabelo shaggy. Aqui, a franja mais longa e as camadas adicionam definição ao rosto da modelo Kaia Gerber, mas também mantêm o visual suave e feminino, já que não são super agitadas.

Franja encaracolada

Zendaya é meio camaleão capilar. Um dos nossos looks favoritos dela é esse shaggy cacheado, com muito volume e franja grossa que emoldura seu rosto perfeitamente. Vários destaques castanhos mais claros chamam a atenção para as camadas mais curtas perto da frente. A chave aqui é usar um produto de modelagem para mostrar a textura dos fios.

Corte Shaggy anos 70

Se o resultado desejado é parecer um astro do rock dos anos 70, siga o exemplo de Suki Waterhouse e opte por uma franja reta e grossa. Camadas curtas e agitadas também são essenciais.

Long – Corte shaggy

Se seu cabelo comprido está parecendo meio “meh”, mas você não quer tirar muito comprimento? Então experimente algumas camadas irregulares. As peças mais curtas na frente dão ao cabelo de Julia Roberts toneladas de textura e corpo sem sacrificar qualquer comprimento.