VÍDEO: calçada cede e mulher é ‘engolida’ por buraco em Uberlândia

Um buraco se abriu na calçada e “engoliu” uma jovem na manhã de quarta-feira (16) em Uberlândia, interior de Minas Gerais. O fato ocorreu por volta das 6h50 da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, uma via movimentada da cidade. A jovem de 19 anos foi resgatada pelo corpo de bombeiros, teve ferimentos leves e uma contusão no cotovelo. Uma câmera de segurança de uma clinica registrou todo o momento. O assunto e o vídeo viralizaram na internet e o fato foi divulgado pelas redes sociais.

O que aconteceu?

Uma jovem, identificada como Laura Curi Vilarinho, estudante de direito, estava acompanhada de sua mãe caiu em um buraco que se abriu sozinho na calçada. Laura estava indo fazer uma consulta em uma clinica próxima ao local em que sofreu o acidente. O chão aparentava estar normal, mas no momento em que a estudante pisa uma vala se abre e a jovem cai. Ela foi resgatada logo em seguida e estava consciente. Contudo, foi levada ao hospital para fazer uma checagem.

Após ser levada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), a moça teve alta e segundo informações do G1 que ela procurou um hospital particular por sentir dor nas costas.

Em um vídeo, um homem narra o acontecido.

O que causou o buraco em Uberlândia?

Segundo o Corpo de Bombeiros, o afundamento do solo tinha cerca de 2,5m de profundidade e um diâmetro de 8m.

Kleyton Silas, gerente de drenagem do Dmae, comentou sobre o acidente em reportagem da TV Integração, filiada à rede Globo no Triangulo Mineiro. Segundo o gerente, há uma galeria de água e esgoto próximo ao local, que pode ter sofrido uma rachadura. Ele também informou que havia uma árvore que foi retirada há pouco tempo e que as raízes dela podem ter comprometido as fundações da calçada.

No último dia 8, a cidade de Uberlândia sofreu com grandes alagamentos e enchentes causados por uma forte chuva na cidade, o que pode ter acometido o acidente.

Em seguida, no mesmo dia, o local foi interditado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) da cidade de Uberlândia.

Com o lugar impedido e a equipe mobilizada, será feita uma perícia para identificar a causa e extensão dos danos e, posteriormente, consertá-lo.

Como está a vitima?

A vitima que caiu no buraco contou em entrevista ao G1 que está bem, mas ficou muito assustada com o ocorrido e seu medo eram as consequenciais da queda. “O susto maior foi quando eu tentei me mexer, mas não consegui porque sentia muita dor” conta.

Após ser socorrida, Laura foi encaminhada a um hospital municipal, lá não foi diagnosticada nenhuma fratura, e a jovem foi liberada após ser medicada.

“Quando cheguei em casa e fui tomar banho, porque estava cheia de barro, acho que pelo corpo esfriar, as dores ficaram mais intensas”, disse Laura, que resolveu ir a um hospital particular para fazer mais exames.

O diagnóstico foi o rompimento de um ligamento no cotovelo esquerdo. Parte do tratamento será usar uma tipoia por duas semanas. Depois, ela fará sessões de fisioterapia.