Surto de Covid-19 em lar de idosos deixa 45 infectados em Itaúna

Um surto de Covid-19 acometeu um lar de idosos na cidade de Itaúna, localizada na região central de Minas Gerais. Segundo a prefeitura local, cerca de 45 pessoas, moradores e funcionários do Crasi Lar dos Idosos tiveram diagnóstico positivo para a doença. A casa de repouso abriga, no total, 50 idosos.

Em nota, o lar de idosos informou que os primeiros casos apareceram no dia 13 de janeiro, “após onze meses sem contaminação da Covid-19“. Os moradores começaram a apresentar sintomas e os testes foram realizados. O primeiro óbito foi confirmado nesta quinta-feira (21/01), uma senhora de 73 anos. Segundo a publicação do Metrópoles, mais dois idosos morreram.

A Secretaria de Desenvolvimento Social enviou 600 máscaras, 20 litros de álcool gel, 10 litros de sabonete líquido, 20 litros de água sanitária e 24 litros de álcool, informou o jornal Estado de Minas Gerais. Com o surto alarmante, o município regrediu para a fase vermelha já neste sábado (23).

Crise de Covid-19 faz lar de idosos pedir ajuda nas redes

Em nota oficial, a casa de repouso afirmou que desde março de 2020 vem adotando medidas de prevenção e higienização contra a contaminação da Covid-19, e também promovendo a restrição de circulação de pessoas e de idosos. A Crasi também disse que “em todos os seus 35 anos de atividade, esta é a maior crise enfrentada”.

Através da página do Facebook, a instituição pediu a ajuda e colaboração do público. “Caso possa ajudar com dinheiro necessitamos muito devido a contratação de mais pessoas para nossa equipe de cuidados.” Entre os pedidos de insumos estão:

Máscara N95 ou equivalente

Máscara shield

Capote (jaleco descartável)

Luvas de procedimento M ou G

Vacinação em Itaúna

O município de Itaúna recebeu 1.900 doses da vacina CoronaVac para o grupo prioritário, que inclui os profissionais de saúde e os idosos institucionalizados. Entretanto, os idosos da casa Crasi não foram vacinados porque já haviam entre eles pessoas contaminadas quando as vacinas chegaram. Segundo informou a prefeitura, para um melhor aproveitamento das doses, elas foram redirecionadas a outro asilo da cidade.

Casos de Covid-19 em Minas

Confira abaixo a visão geral do número de casos atualizados do novo coronavírus no estado de Minas Gerais.

Total de casos: 677.809

Recuperados: 600.981

Mortes: 14.010

