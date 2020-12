Coronavac no Rio: Paes e Doria fecham acordo para compra de vacina

O prefeito eleito este ano no Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou neste domingo (20) em suas redes sociais que se reuniu com João Dória (PSDB) e assinou um acordo cooperação com o Instituto Butantan para conseguir a vacina Coronavac. O termo de cooperação foi assinado na noite de ontem em uma reunião com o governador do estado de São Paulo. A capital carioca tinha registrado, até sábado (19), 14.293 mortes e 156.389 casos confirmados de Covid-19.

Vacina Coronavac Brasil

“Estive hoje com o governador de São Paulo @jdoriajre assinamos um termo de cooperação com o Instituto Butantã para a aquisição da vacina (coronavac) para o coronavirus. Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização — aquilo que pretendemos seguir”, disse Paes no Twitter.

Paes também afirmou que está em contato com laboratórios e irá apresentar um plano de imunização com a Coronavac no próximo dia 28.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Estamos preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos. Da mesma forma já estamos em contato com diferentes laboratórios com o objetivo de superar esse difícil momento de nossas vidas”, afirmou o prefeito eleito.

Ele ainda completou, por meio da rede social, que “No próximo dia 28 apresentaremos nosso plano de enfrentamento ao covid-19 de forma detalhada. Vamos fazer o Rio voltar a dar certo. É mais que trabalho! É amor ao Rio”.

São Paulo

O governo de São Paulo foi o primeiro do Brasil a fechar um acordo para produção da vacina contra a COVID-19 em solo brasileiro. O Instituto Butantan fez uma parceira com o laboratório chinês Sinovac para produzir o imunizante Coronavac no país.

Segundo o estado, a população começará a ser vacinada no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Ainda é necessário autorização da Anvisa para que isso aconteça. Mas o governador Dória disse que vai pedir que o órgão autorize o uso emergencial da Coronavac.