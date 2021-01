Veja a programação do Dia de São Sebastião no Rio de Janeiro

Hoje (20) é dia do padroeiro do Rio de Janeiro, São Sebastião. Contudo as celebrações terão que ser diferentes do usual, devido às restrições impostas pela COVID-19 no Brasil.

As celebrações costumam acontecer na Igreja do dos Capuchinhos, na Tijuca, que recebe centenas de fieis e fica lotada. Mas este ano, o local estará fechado e as missas serão transmitidas pela internet. A imagem do santo foi trazida para o pátio.

Missa drive in São Sebastião

Além disso, haverá uma “missa drive-in” na Catedral Metropolitana, com parte dos fiéis dentro dos seus veículos ou que forem a pé, às 17h, celebrada pelo Arcebispo Dom Orani. O local receberá até 1,5 mil pessoas que forem a pé para assistir presencialmente. Aqueles que forem de carro devem ficar no estacionamento e acompanhar a missa pela rádio. No veiculo só podem estar pessoas que residem juntas. A missa também será transmitida pela Web Tv Redentor.

Teatro

Será feita também a transmissão do Auto de São Sebastião, encenado no Teatro Cesgranrio, pela Web Tv Redentor. A transmissão ao vivo começa às 20h.

Igrejas reabrem

Nesta quarta (20), as Igrejas vão poder abrir na capital carioca para celebrar o dia de São Sebastião. Contudo, devem reduzir a capacidade de fieis para evitar a disseminação da COVID-19 durante as celebrações.

São Sebastião – Padroeiro

O santo é considerado padroeiro da cidade, pois o fundador da cidade do Rio, Estácio de Sá, em 1565, decidiu homenagear o rei de Portugal Dom Sebastião, batizando-a de ”São Sebastião do Rio de Janeiro”. Existe uma lenda, que São Sebastião teria aparecido ao lado dos portugueses na batalha contra os franceses e, por isso, se tornou o padroeiro do município. Nessa batalha, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Rio.

São Sebastião é considerado protetor das vítimas da fome, das pestes e da guerra.

Aprenda a oração do padroeiro do Rio de Janeiro.