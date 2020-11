Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

São Sebastião, protetores durante as epidemias e padroeiro dos arqueiros, soldados, do sofrimento, o santo é considerado um dos grandes protetores contra o mal. Devido ao seu compromisso inabalável com Cristo e à forma corajosa como enfrentou o seu martírio, ele serve de exemplo do verdadeiro amor de Deus. Ele geralmente é representado em pé na frente de uma árvore com uma flecha perfurada por ele. Assim, aprenda a poderosa oração de São Sebastião.

A liturgia romana sempre concedeu-lhe um lugar privilegiado. A iconografia o retrata como um mártir, perfurado por flechas. São Sebastião é invocado para a cura de feridas físicas e espirituais. No calendário católico, seu dia é celebrado em 20 de janeiro.

Oração a São Sebastião

Glorioso mártir São Sebastião,

soldado de Cristo

e exemplo de cristão,

hoje vimos pedir

a vossa intercessão

junto ao trono do Senhor Jesus,

nosso Salvador,

por Quem destes a vida.

Vós que vivestes a fé

e perseverastes até o fim,

pedi a Jesus por nós

para que sejamos

testemunhas do amor de Deus.

Vós que esperastes com firmeza

nas palavras de Jesus,

pedi-Lhe por nós,

para que aumente

a nossa esperança na ressurreição.

Vós que vivestes a caridade

para com os irmãos,

pedi a Jesus para que aumente

o nosso amor para com todos.

Enfim, glorioso mártir São Sebastião,

protegei-nos contra a peste,

a fome e a guerra;

defendei as nossas plantações

e os nossos rebanhos,

que são dons de Deus para o nosso bem

e para o bem de todos.

E defendei-nos do pecado,

que é o maior

de todos os males.

Assim seja.

Reze também a Novena de São Sebastião

Ó glorioso mártir São Sebastião, que para testemunhar a tua fé em Cristo Jesus te fizeste mártir, intercede junto do Senhor por aquilo que te pedimos. (Grace é perguntada …)

Ó glorioso mártir São Sebastião, que não temeste a perseguição de Diocleciano, dá-nos também a coragem de dar testemunho com a vida da fé em Cristo Jesus.

Ó glorioso mártir São Sebastião, atravessado em todo o corpo pelas flechas disparadas pelos vossos algozes, lançai nos corações dos homens as flechas da fé, da caridade, da oração e do amor, para que imitando as vossas virtudes se aproximem dos ardentes amor de Cristo Jesus , Pater, Ave, Gloria.

Para ser recitado por nove dias consecutivos

(De Jesus): “Reze a São Sebastião. Ele foi um grande herói da Fé e da Abnegação. Devolva-lhe a honra que ele merece! Ele é o protetor de toda a Igreja e de cada indivíduo, para lutar contra a descrença. Faça isso com confiança, vai lucrar. oração não cumprida. Mesmo antes dele, os espíritos malignos fogem. Ele é uma verdadeira fonte de graça contra a descrença. É assim que DEUS testemunhou. Uma flor do Espírito Santo morrendo. Invoque-o para fortalecer sua fé em doar à Cruz! Ele é um grande intercessor – um dos maiores! ”

