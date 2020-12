IPTU no RJ terá reajuste de 4,23%; veja as datas de pagamento

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no RJ terá um reajuste de 4,23% em 2021. O percentual leva em consideração a inflação acumulada nos últimos 12 meses calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), medido pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual foi divulgado nesta terça-feira, mesmo dia em que o IBGE divulgou o índice do IPCA no último trimestre, calculado entre os dias 15 de setembro e 15 de dezembro. Os reajuste deste 2021 é semelhante ao concedido no em 2020, que ficou em 4,22%. Veja as formas e o calendário de pagamento do IPTU no RJ.

Formas de pagamento do IPTU no RJ

Os cariocas terão duas formas de pagar o IPTU. A primeira é a cota única, em que se paga o valor total do tributo de uma vez, com desconto de 7%. Mas, para quem preferir, o pagamento pode ser parcelado em até 10 vezes, mas sem abatimento.

Calendário de pagamento

Cota única e primeira parcela: 5 de fevereiro

Segunda parcela: 5 de março

Terceira parcela: 8 de abril

Quarta parcela: 7 de maio

Quinta parcela: 8 de junho

Sexta parcela: 7 de julho

Sétima parcela: 6 de agosto

Oitava parcela: 8 de setembro

Nona parcela: 7 de outubro

Décima parcela: 8 de novembro

Prefeitura não emitirá mais carnês

Para economizar, a partir do ano que vem a prefeitura não emitirá mais carnês à população para o pagamento do IPTU no RJ . Agora, o pagamento será feito por meio de uma guia única, que começará a ser entregue em janeiro. O contribuinte que optar por pagar o IPTU com cotas poderá efetuar o pagamento da primeira parcela com o código de barras na guia. O restante terão que ser emitidos no portal Carioca Digital, por meio do