IPVA 2021: guia de pagamento do RJ já pode ser emitida

Nesta terça-feira (12/1), estão disponíveis as guias de pagamento do IPVA 2021 para proprietários de veículos do estado do Rio de Janeiro (RJ). Trata-se, portanto, da Guia de Regularização de Débitos (GRD) e que deverá ser paga em dinheiro, em qualquer agência bancária.

Calendário IPVA 2021 do RJ

Primeira parcela ou cota única com desconto:

Placa com final 0: 21 de janeiro;

Placa com final 1: 22 de janeiro;

Com final 2: 25 de janeiro;

Placa com final 3: 26 de janeiro;

Placa com final 4: 27 de janeiro;

Com final 5: 28 de janeiro;

Placa com final 6: 29 de janeiro;

Placa com final 7: 1 de fevereiro;

Com final 8: 2 de fevereiro; e

Enfim, placa com final 9: 3 de fevereiro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segunda parcela:

Placa com final 0: 22 de fevereiro;

Placa com final 1: 23 de fevereiro;

Com final 2: 24 de fevereiro;

Placa com final 3: 25 de fevereiro;

Placa com final 4: 26 de fevereiro;

Com final 5: 1 de março;

Placa com final 6: 2 de março;

Placa com final 7: 3 de março;

Com final 8: 4 de março; e

Enfim, placa com final 9: 5 de março.

Terceira parcela:

Placa com final 0: 24 de março;

Placa com final 1: 25 de março;

Com final 2: 26 de março;

Placa com final 3: 29 de março;

Placa com final 4: 30 de março;

Com final 5: 5 de abril;

Placa com final 6: 6 de abril;

Placa com final 7: 7 de abril;

Com final 8: 8 de abril; e

Enfim, placa com final 9: 9 de abril.

Como pagar?

No RJ, recolhe-se 4% de carros flex, 2% de motos e 1,5% de veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV) no IPVA 2021. Dessa forma, o pagamento pode ser feito integralmente, com desconto de até 3%, ou parcelado em até 3 vezes, sem desconto. A guia de pagamento estará disponível no portal da Secretaria estadual da Fazenda e no site do Banco Bradesco. Em suma, para pagar:

Informe o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam);

Escolha o formato de pagamento: cota única com desconto de 3% ou o valor integral em três parcelas, com a primeira vencendo na mesma data da cota única e as demais nos meses seguintes, com término entre o fim de março e o início de abril.

Pagar à vista ou parcelar o IPVA 2021 do RJ?

O pagamento à vista do IPVA é mais vantajoso, considerando os descontos oferecidos para quem paga em cota única. Assim, vale para quem já se preparou para o pagamento ou consegue pagar à vista sem comprometer o orçamento com outras despesas. Então, o pagamento em parcelas pode ser indicado para quem está endividado, quem não guardou dinheiro e tem um orçamento mais restrito que o impede de pagar à vista.

Nessas situações, portanto, recorrer a um empréstimo para pagar à vista não é uma opção vantajosa. De modo geral, os juros de cartão de crédito e cheque especial são altos, e superam o valor do desconto no pagamento do imposto em cota única.

Leia também:

IPVA 2021: veja valores e datas em todos os estados brasileiros

Isenção IPVA 2021: veja quem pode e como solicitar