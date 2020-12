Museu do meio ambiente dará lugar a hotel de luxo? Entenda a ideia

O museu do meio ambiente, localizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pode estar com os dias contados. O local pode dar lugar a um hotel de luxo, de acordo com projeto do Governo Federal e do Ministro Ricardo Salles, que quer conceder à iniciativa privada instalações do patrimônio nacional.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, na segunda-feira da semana passada (30/11), Ricardo Salles visitou as instalações do local para estudar a possibilidade de parcerias.

Museu do Meio Ambiente está com dias contados?

A ideia, segundo o colunista, é transformar em uma acomodação luxuosa o prédio onde fica o Museu do Meio Ambiente, que possui uma área total de 1780 m² e foi construído ainda no século XIX dentro do Jardim Botânico do RJ. A rede hoteleira que seria a responsável pela obra, porém, ainda não foi divulgada.

Em nota emitida na segunda-feira (07/12), o próprio Ministério admite a intenção de conceder a construção histórica no Jardim Botânico do RJ à iniciativa privada, no entanto, não deixa claro se o local será ou não transformado em um hotel. “O projeto de concessão do espaço ainda está em fase de análise e estudos”, cita a publicação.

“A Administração do JBRJ tem buscado soluções para a gestão eficiente dos seus espaços, alguns muito onerosos e subutilizados. A participação da iniciativa privada, especialmente no corredor cultural, tem muito potencial”, diz a nota. A pasta ainda justifica que o “Museu do Meio Ambiente atualmente não possui exposições permanentes e recebe em média não mais que duas por ano” e seu custo mensal “ ultrapassa 100 mil reais para funcionamento e manutenção”.

O ministério reforçou que “a promoção cultural é uma das atribuições institucionais do JBRJ e não será prejudicada” e informou que em breve será inaugurada no Jardim Botânico do RJ “uma reserva técnica inédita, com área adequada para organização e centralização de todo o acervo histórico do órgão”.

Projeto divide opiniões

A notícia da intenção de construir um hotel dentro do Jardim Botânico carioca dividiu opiniões, devido ao valor histórico e científico do espaço. Um abaixo-assinado começou a ser feito online para tentar barrar o plano em andamento. A iniciativa já conta com mais de 22 mil assinaturas.

“O Museu do Meio Ambiente abriga exposições, palestras e eventos relacionados à causa ambiental e à pesquisa sobre a natureza, fauna e flora. […] Não podemos permitir que este espaço público seja oferecido à iniciativa privada e transformado em lazer para poucos. O Museu do Meio Ambiente é de todos e assim deve permanecer”, justifica o pedido.

Para a população, o Museu oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer um pouco da natureza de cada parte do mundo, além de ser uma linda área verde no coração da cidade.

O Museu do Meio Ambiente completou 12 anos em 2020 e é o primeiro da América Latina dedicado integralmente à temática socioambiental, sendo referência internacional na produção científica. Além de exposições, o espaço também é responsável por promover programas educativos e debates relacionados ao tema ambiental a fim de incentivar a participação coletiva na construção de conhecimento.

História do Museu do Meio Ambiente

Originalmente construído para ser a sede da administração do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no fim do século XIX, o prédio que hoje abriga o Museu do Meio Ambiente já acolheu o antigo Museu Botânico e o herbário do parque. A edificação se destaca por estar próxima à entrada do Jardim Botânico, um dos mais importantes pontos turísticos da cidade, criado em 1808, com a vinda da família real para o Brasil.

Em 1930 a construção passou por uma grande reforma, ganhando características ecléticas. Depois de mais de setenta anos, outra intervenção garantiu que ela, já bastante desgastada, voltasse à sua melhor forma e, além disso, ganhasse um novo uso. O prédio foi restaurado e revitalizado com apoio do BNDES e nele foi inaugurado o Museu do Meio Ambiente, em 2008, ano das comemorações do bicentenário do Jardim Botânico. Trata-se do primeiro museu na América Latina totalmente dedicado à temática socioambiental, um espaço que se propõe a ser aberto à colaboração ativa da sociedade em suas ações museológicas, educativas e de divulgação científica.