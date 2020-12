RJ: parcelamento de multa e IPVA pode ser feito no cartão de crédito

O Detran-RJ lançou um programa de parcelamento de multa e IPVA facilitar o pagamento de dívidas relacionadas ao trânsito de motoristas inadimplentes. Quem tem débitos em aberto de IPVA e multas poderá parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito ou no débito. Ainda poderão ser pagos na mesma condição outros serviços, como taxa de licenciamento e seguro DPVAT.

O parcelamento de multa e IPVA feito por meio de instituições financeiras credenciadas. O valor mínimo para dividir a dívida em até 12 vezes no cartão de crédito é de R$ 50. O serviço está disponível no site do Detran-RJ, mas também há totens para realizar o parcelamento na sede do órgão na sede na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

Para fazer a operação, os motoristas terão que ter em mãos dados de seus documentos pessoais, como CPF, por exemplo, e do veículos, como placas e o Renavam, além dos dados do cartão.

Passo para solicitar o parcelamento de multa e IPVA

Acessar o site do Detran-RJ

Clicar em infrações, no menu;

Em seguida, ir em parcelamento de multas (cartão);

Escolhar a empresa credenciada que quer usar para pagar o débito;

Preencher o campo com os dados pessoais e do dados do carro;

Assim que escolher os débitos em aberto, o usuário deve escolher qual quer quitar e efetuar o pagamento parcelado com o cartão de crédito;

Parcelamento de multa e IPVA: quanto para regularizar meu veículo?

Após realizar a operação, o primeiro pagamento deve ser feito em até 30 dias. Depois de pagar, o motorista poderá regularizar a situação do carro. As condições de parcelamento são negociadas entre o proprietário e a instituição financeira.

Quais dívidas não podem ser parceladas em até 12 vezes?

Débitos já inscritos na Dívida Ativa;

Débitos já inscritos em cobrança administrativa;

Valores referentes a veículos licenciados em outros estados;