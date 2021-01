Rio de Janeiro entra em estágio de atenção após chuvas e alagamentos

Neste sábado (2), Rio de Janeiro tem enfrentado fortes chuvas. O município entrou em estágio de atenção às 10h45 após temporais que alagaram vias nas zonas Sul e Oeste, informou o COR (Centro de Operações Rio). O estágio de atenção é o terceiro grau em uma escala de cinco níveis, que serve para orientar a população e os serviços públicos.

A partir das 11h03, a Subsecretaria de Proteção e defesa Civil acionou 21 sirenes em nove comunidades, incluindo Rocinha, Chácara do Céu, Barão, Juramento, Morro do Céu, Pretos Forros, Parque Silva Vale, Rua Brício de Moraes e Ouro Preto.

Previsões de chuvas no Rio de Janeiro

A partir das 15 horas, as fortes chuvas no Rio de Janeiro foram registradas nos bairros do Jardim Botânico, Rocinha e Vidigal, na Zona Sul, e Tanque, na Zona Oeste. De acordo com o Climatempo, o tempo instável é reflexo da chegada de uma frente fria que avança pelo estado e da circulação de ventos entre a baixa e média atmosfera.

Estão previstos pelo menos 80 mm de chuva em média na Região Metropolitana. Isso é praticamente metade da média de chuva para todo o mês de janeiro. Dessa forma, as chuvas devem perder intensidade a partir das 22h. Com menos intensidade, quadro deve continuar até quarta-feira. Equipes da prefeitura tentam escoar pontos de alagamento nos seguintes locais:

Av. Epitácio Pessoa na altura da R. Carvalho Azevedo

R. Domingos Lopes na altura da R. Maria Lopes

Enseada de Botafogo, na altura da churrascaria Fogo de chão

Estr. da Pedra, altura do n° 2036

Av. Borges de Medeiros com a R. Saturnino de Brito

Buraco do Lacerda, no Jacaré

Estr. das Canoas na altura do número 755

Rua Maria Lopes na altura da R. Padre Manso

Av. Dom Hélder Câmara, na altura da Rua Moreira (próximo do número 7.570)

Av. Borges de Medeiros na altura do Parque dos Patins

Av. Brasil na altura do Trevo das Missões

CHUVA CONTINUA MUITO FORTE no Jardim Botânico. Entre 10h e 10h15, choveu 15,mm na região. Atenção, motoristas! Pistas molhadas ficam escorregadias e com risco maior de acidentes. Além disso, NÃO FORCE a passagem em vias alagadas ou com bolsões. Espere a água escoar! #chuvarj pic.twitter.com/CLLDMuunYG — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 2, 2021

ATUALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO TEMPO : segundo o @AlertaRio , pelas imagens do radar do Sumaré, observam-se núcleos de chuva fraca sobre a cidade do Rio de Janeiro. Previsão de chuva fraca a moderada isolada na próxima hora.#chuvarj #temporj pic.twitter.com/iFe2rpLE9y — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 2, 2021

Ouvintes da BandNews FM registraram o impacto das fortes chuvas que atingiram o Rio no Rio Faria-Timbó. #Chuva #BandNewsFM pic.twitter.com/hhhrekG8lJ — BandNews FM – Rio (@bandnewsfmrio) January 2, 2021

Orientações da prefeitura

Vamos ficar atentos. Mais chuva pode vir ainda hoje! pic.twitter.com/jJruOG8XJT — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 2, 2021

“Estamos trabalhando tentando minimizar os impactos desses problemas”, afirmou o Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Segundo as instruções dadas, com a possibilidade de novas chuvas até o final do dia, pessoas das comunidades afetadas devem se deslocar para lugares seguros apontados pela Defesa Civil. Além disso, orientou para que as pessoas evitassem se deslocar no momento da chuva.

“Nossa preocupação é ter o time atento, Secretaria de Conservação, Comlurb, todo mundo mobilizado, para dar as respostas o mais rápido possível”, disse Paes no Centro de Operações Rio.

