Rio de Janeiro terá carnaval em julho todos os anos

O Rio de Janeiro decretou ontem (14) que o estado vai ganhar um “carnaval fora de época”, todo mês de julho anualmente. No calendário de datas oficiais do Estado, vai ser acrescentado o “CarnaRio”, para estimular o turismo. E a ação não foi estabelecida apenas por conta da Covid-19, que supostamente teria adiado o evento que acontece tradicionalmente em fevereiro, para julho.

Por que o carnaval vai ser em julho?

O projeto é do deputado estadual Dionísio Lins (PP), aprovado na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e sancionado pelo governador em exercício Cláudio Castro (PSC). A novidade foi publicada no Diário Oficial do governo do estado desta terça-feira (13), que determinou a inclusão do evento no calendário oficial fluminense.

Segundo os idealizadores do projeto, que agora é lei, o evento foi criado para estimular o turismo no período de férias escolares e acadêmicas. O CarnaRio vai acontecer sempre na segunda quinzena de julho. Este novo evento não tem qualquer relação com a mudança do carnaval tradicional do Rio, adiado pela pandemia e que tem seus desfiles previstos para o período entre os dias 9 e 17 de julho de 2021. O site da festa tradicional continua ativo e em contagem regressiva para o evento.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Blocos de carnaval vão contra aprovação do CarnaRio

A Sebastiana, Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade do Rio de Janeiro, se manifestou contra o projeto de lei sancionado. A associação argumenta que não é hora para a decisão de uma festa no meio da pandemia da Covid-19 e ressalta que vê poucas possibilidades de acontecer carnaval este ano.

“Não é o momento de pensarmos em carnaval se a gente não sabe nem quando começa a vacinação. Ele não pode falar no nosso nome, como foi feito, que os blocos vão aderir. Os blocos não vão aderir a nada. Os blocos vão fazer carnaval quando tiver uma situação segura no Rio de Janeiro, que todos estiverem vacinados, que a imunização tiver sido alcançada. Aí a gente pode marcar o carnaval”, afirmou Rita Fernandes, presidente da Sebastiana.

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Castanheira, responsável pela organização dos desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro, disse à rede CNN Brasil que a entidade foi surpreendida com a sanção do projeto.

“Nós nem sabíamos que tinha esse projeto, que agora se torna lei. Isso não tem nada a ver com o desfile do carnaval de 2021, que já tinha passado para julho. Mas ainda vamos sentar para conversar com o governo do estado, com o autor do projeto, para ver como isso (a participação das escolas de samba) pode acontecer nos próximos anos”, explica Castanheira.

CarnaRio não divulgou medidas de segurança para evento

A lei ainda determina que a nova comemoração deverá contar com a participação das ligas, agremiações, blocos carnavalescos e também da Secretaria de Estado, responsável pela Cultura no Rio de Janeiro. Na publicação, no entanto, não há um detalhamento maior sobre a logística de segurança e de saúde do evento, por causa da pandemia, mas o Governo do RJ argumentou que todas as orientações das autoridades sanitárias serão seguidas no evento.