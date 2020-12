13° salário dos servidores de SP deve ser pago na sexta, dia 18

13° servidores sp – O pagamento do 13° aos servidores do estado de São Paulo, (SP) será adiantado para o dia 18 de dezembro. Inicialmente, o pagamento era previsto para o dia 20, mas como cai em um domingo, será antecipado.

O 13º é uma gratificação paga anualmente aos trabalhadores. Os valores podem ser divididos em duas parcelas. Neste caso, a primeira delas é paga até o dia 30 de novembro.

Menos atrasos esse ano

Além disso, por conta de um repasse bilionário da União, o porcentual de prefeituras que preveem atraso no pagamento do 13.º salário a seus servidores em 2020 será o menor em ao menos sete anos, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O repasse federal foi um auxílio por conta da pandemia da COVID-19.

De 2.119 municípios que pagam a gratificação natalina em parcela única, apenas 66 (ou 3,1%) declararam que terão dificuldade de manter esse sistema.

Segundo a pesquisa da CNM, 73,6% dos municípios afirmaram que vão conseguir fechar as contas em 2020. Apenas 6,4% estão pessimistas e acreditam que não vão. Outros 18,1% ainda dependem de receitas extras para saber se terão ou não um buraco nas finanças.

Pagamento do 13º salário aos servidores de SP

O pagamento do abono salarial será integral para os servidores de SP públicos que não receberam a primeira parcela do 13º salário no mês de nascimento. A antecipação da metade do benefício teve suspensão com um decreto em abril, assinado pelo governador João Doria (PSDB), devido a crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19.

Apenas os servidores de SP públicos com nascimento até abril receberam a primeira parte do 13º salário. Ou seja, 50% do valor integral do abono. Sendo assim, eles terão o pagamento da segunda parcela também no próximo dia 18. Isso de acordo com informações são da São Paulo Previdência (SPPrev), órgão responsável pela gestão de aposentadores e salários dos servidores públicos.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo confirmou nesta terça-feira (08), ao jornal Agora São Paulo, o adiantamento do abono natalino. “O 13º salário dos servidores de SP ativos, aposentados civis, militares inativos e pensionistas civis e militares do Estado de São Paulo será pago no dia 18 de dezembro.”

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o valor total do abono é de R$ 4,3 bilhões. Dessa forma, os recursos se destinam ao pagamento do 13º salário de servidores ativos, inativos e pensionistas de secretarias estaduais. Mas também, para a Polícia Militar e autarquias, com exceção das universidades.