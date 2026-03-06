É fã de Bridgerton? São Paulo recebe 3 imersões gratuitas da série

Os fãs da série Bridgerton já têm um novo motivo para visitar a cidade de São Paulo. Até o dia 12 de março, São Paulo recebe uma programação gratuita inspirada no universo da produção da Netflix, com exposição de figurinos originais, bar temático e uma instalação interativa na Avenida Paulista.

As experiências fazem parte de uma ação promocional em parceria com as marcas Brutal Fruit Spritzer e Tônica Antarctica, além da produtora Shondaland. O circuito foi criado para transportar os visitantes para a atmosfera da série, ambientada na aristocracia britânica do século XIX.

Entre os destaques estão figurinos originais usados por personagens da produção, cenários interativos para fotos e degustação de bebidas inspiradas na campanha.

Exposição de Bridgerton traz figurinos originais da série

Uma das principais atrações é a exposição gratuita “O Closet de Bridgerton”, instalada no Shopping Eldorado, em São Paulo. Pela primeira vez no Brasil, peças originais utilizadas na série estão sendo exibidas ao público.

Entre os figurinos em destaque estão:

o uniforme da personagem Sophie Baek, da quarta temporada

um dos trajes da Rainha Charlotte

um vestido marcante de Penelope Featherington, personagem interpretada por Nicola Coughlan

Além da exposição, o espaço conta com ambientes cenográficos criados para fotos e interação dos visitantes. Também há áreas de degustação das marcas participantes, onde o público pode experimentar bebidas como Brutal Fruit Spritzer e Tônica Antarctica Intense.

📍 Serviço

Local: Shopping Eldorado – Piso Térreo

Endereço: Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo

Data: de 5 a 11 de março

Horário: das 10h às 22h

Entrada gratuita

Bar dos Arcos recebe experiência temática de Bridgerton

Outra ativação acontece no Bar dos Arcos, localizado no centro histórico da capital paulista. O espaço foi transformado em um bar temático inspirado na estética regencial da série.

Durante o evento, o ambiente recebe decoração especial que remete aos cenários luxuosos da produção, incluindo mobiliário e elementos visuais que remetem aos bailes da aristocracia inglesa.

Os visitantes recebem a bebida Brutal Fruit Spritzer na entrada e podem aproveitar cenários interativos para fotos. Ao final da experiência, o público também ganha fotos impressas como lembrança da visita.

📍 Serviço

Local: Bar dos Arcos

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n – República, São Paulo

Data: 7 e 8 de março

Horário: das 18h à 1h

Carruagem cenográfica na Avenida Paulista

O circuito inspirado em Bridgerton também inclui uma instalação especial no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista.

No local, foi montada uma carruagem cenográfica inspirada na narrativa da série, onde os visitantes podem registrar fotos e vivenciar um cenário que remete à Inglaterra do século XIX.

Após a experiência, o público ainda pode participar de uma degustação gratuita das bebidas patrocinadoras.

📍 Serviço

Local: Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo

Data: de 6 a 12 de março

Série da Netflix

Baseada nos livros da escritora Julia Quinn, a série Bridgerton acompanha as histórias românticas dos oito irmãos da família Bridgerton. A trama se passa na alta sociedade britânica e é marcada por bailes luxuosos, figurinos elaborados e cenários grandiosos.

A programação especial em São Paulo busca justamente recriar esse universo visual para os fãs brasileiros, oferecendo experiências interativas e gratuitas em diferentes pontos da cidade.