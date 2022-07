Estreias Netflix julho 2022: Stranger Things, Rebelde e mais

Entre as estreias Netflix julho 2022 está a segunda parte da quarta temporada de Stranger Things, que chega à plataforma no primeiro dia do mês. Os espectadores também conferem a terceira temporada de Sintonia, filmes e documentários especiais.

Stranger Things está entre as estreias Netflix julho 2022

O volume 2 da quarta temporada de Stranger Things entra para o catálogo em 1º de julho, sexta-feira. Os episódios finais mostram a resolução dos conflitos dos primeiros capítulos que foram disponibilizados no mês passado.

Nesta nova temporada, a cidade em que Will, Mike, Dustin, Eleven e Lucas moram foi tomada por um rastro de terror e destruição depois de seis meses do conflito de Starcourt. Pela primeira vez, o grupo de amigos se separa enquanto precisam lidar com os problemas típicos da adolescência. Há também uma nova ameaça sobrenatural, mas o novo mistério pode conter a resposta para acabar com os terrores do Mundo Invertido.

Sintonia: terceira temporada

Doni, Nando e Rita retornaram para a terceira temporada de Sintonia, que chega na plataforma em 13 de julho, quarta-feira.

Os seis episódios mostram Rita na corrida pela vaga de vereadora pela sua congregação. Já Doni segue com sua carreira como cantor de funk, mas agora luta para se tornar em evidência no mundo da música. Enquanto isso, Nando se torna o traficante de drogas mais procurado do Brasil. As duas primeiras temporadas da série original Netflix estão disponíveis na plataforma.

Rebelde: segunda temporada

A segunda temporada de Rebelde chega em 27 de julho, quarta-feira. A série um reboot do sucesso mexicano de mesmo nome – a primeira temporada foi lançada em janeiro na plataforma.

Nos novos episódios, enquanto uma sociedade secreta que aparentemente desapareceu por 18 anos retorna para atrapalhar os sonhos e ambições musicais dos novos alunos, eles tentarão encontrar o melhor entre os melhores para formar suas próprias bandas.

Agente Oculto –

Há também novidades para quem gosta de filmes. Em 22 de julho, sexta-feira, estreia Agente Oculto. O longa-metragem é protagonizado por Ryan Gosling, Dhanush, Chris Evans, Ana de Armas e mais.

O filme gira em torno de um homem mercenário, considerado o mais habilidoso da CIA – sua verdadeira identidade é desconhecida pelos colegas. Ele descobre segredos obscuros da agência americana que acabam o colocando em risco. Um ex-colega psicopata coloca uma recompensa para quem conseguir capturar o agente, desencadeando uma caçada global de assassinos profissionais atrás do protagonista.

Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão

Também tem novidade para as crianças. Em 14 de julho, quinta-feira, estreia a série animada Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão.

Na aventura, uma coleção de quatro armas poderosas são roubadas por uma dupla de doninhas. É então que o lendário guerreiro Po se une a uma cavaleira inglesa, Wandering Blade, na missão para recuperar os itens, restaurar a sua reputação e salvar a Terra.

Lista das estreias Netflix julho 2022

Séries

Stranger Things – Volume 2: Temporada 4 – Estreia em 1º de julho

Rei dos Stonks – 6 de julho

Control Z: Temporada 3 – 6 de julho

Boo, Bitch – 8 de julho

Como Criar um Quarto do Sexo – 8 de julho

Prisioneiro da Madrugada – 8 de julho

Os Segredos de Manscheid: Temporada 2 – 8 de julho

Sintonia: Temporada 3 – 8 de julho

Uma Advogada Extraordinária – 13 de julho

Resident Evil – A Série – 14 de julho

Match Vip – 15 de julho

Farzar – 15 de julho

Manifest: Temporada 1 a 3 – 15 de julho

Virgin River: Temporada 4 – 20 de julho

Vidrados: Temporada 3 – 22 de julho

Da Decoração ao Makeover: Temporada 3 – 27 de julho

Rebelde: Temporada 2 – 27 de julho

Respire – 28 de julho

Uncoupled – 29 de julho

Fanático – 29 de julho

The Beauty Queen of Jerusalem: Temporada 2 – 29 de julho

Filmes

Bons Meninos – 1º de julho

O Culto de Chucky – 1º de julho

Conor McGregor: Tudo Pelo Título – 1º de julho

Olá, Adeus e Tudo Mais – 6 de julho

Você Radical com Ranveer Singh e Bear Grylls – 6 de julho

Ligações Perigosas – 8 de julho

O Sol de Amalfi – 13 de julho

Persuasão – 15 de julho

Agente Oculto – 22 de julho

Retorno – 27 de julho

Continência ao Amor – 29 de julho

Extraordinário – 31 de julho

Infantil

O Mundo de Karma: Temporada 3 – 07/07/2022

A Fera do Mar – 08/07/2022

Kung Fu Panda – O Cavaleiro Dragão: Temporada 1 – 14/07/2022

My Little Pony: A New Generation: Sing- Along – 18/07/2022

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 5 – 21/07/2022

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 5 – 25/07/2022

Documentários e Especiais

Como Mudar sua Mente – 12 de julho

O Assassinato da Minha Filha – 12 de julho

D.B. Cooper – Desaparecimento no Ar – 13 de julho

Nunca deixe de Sonhar: A Vida e o legado de Shimon Peres – 13 de julho

Street Food: EUA – 26 de julho

O Homem mais Odiado da Internet – 27 de julho

Anime

O Tio de Outro Mundo – 4 de julho

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 3 – 8 de julho

Detetive Conan: O Dia a Dia de Zero – 29 de julho

One Piece: New Episodes – 29 de julho

