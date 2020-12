Inscrições para Etec e Fatec são prorrogadas até dia 17

As inscrições para as Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) e para as Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs) foram prorrogadas até às 15h da próxima quinta-feira, dia 17. Os interessados em iniciar cursos nas instituições no primeiro semestre de 2021 devem se inscrever exclusivamente no site da Etec e da Fatec. Veja como:

Qual o valor das taxas de inscrições para Etec e Fatec?

Os valores das taxas de inscrições para a Etec e Fatec são diferentes. O candidato que quer prestar um curso técnico na Etec vai desembolsar o valor de R$ 19,00. Já o interessado em ingressar em algum tecnólogo deve pagar o valor de R$ 39 para fazer a sua inscrição.

Qual a diferença entre a Etec e a Fatec?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A principal diferença entre os cursos oferecidos pela Escolas Técnicas e pelas Faculdades de Tecnologia está em seu nível de formação. As Etecs, como o próprio nome sugere, oferecem cursos de nível técnico, portanto, a carga horária de aulas é reduzida em comparação às Fatecs, que dispõem de cursos tecnólogos equivalentes à formação de nível superior.

A Etec exige que o candidato esteja cursando no mínimo segundo ano do Ensino Médio. Já a Fatec não aceita escolaridade mínima abaixo do Ensino Médico completo.

Veja os cursos oferecidos pela Etec e Fatec

Etec: clique aqui para ver lista de todos os cursos;

Fatec: clique aqui para ver a lista de todos os cursos;

Processo seletivo este ano não terá prova

Este ano, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não haverá aplicação de provas para garantir o distanciamento social entre os candidatos. A admissão nos cursos será feita por meio da análise do desempenho do candidato durante sua trajetória escolar, ou seja, para realizar inscrições tanto na Etec quanto na Fatec será necessário a apresentação do Histórico Escolar. O início do curso se dará de forma remota.

Veja como fazer inscrição

Etec

Para se inscrever na Etec, o candidato deve acessar o site da Vestibulinho Etec ( www.vestibulinhoetec.com.br). Na primeira parte do portal, ele deve clicar em “fazer inscrição agora”. Uma aba solicitando dados pessoais, como endereço, documento de identidade e outras informações, é aberta. O interessado ainda terá que informar o curso e a instituição de ensino. Após o processo, ainda será necessário pagar a taxa de R$ 19 para efetivar sua inscrição.

Veja o passo a passo para se inscrever no vestibulinho

Fatec

O processo de inscrição na Fatec segue a mesma linha, no entanto, o candidato deve acessar o site do Vestibular Fatec (www.vestibularfatec.com.br). Na parte inicial do site, clique em “fazer inscrição agora” e, em seguida, preencha os campos em branco com seus dados, conforme solicitado. A inscrição também só será efetivada após o pagamento da taxa de inscrição de R$ 39.

É importante lembrar que como não haverá prova este ano, o candidato deve ter escaneado o Histórico Escolar do Ensino Fundamental, caso ele for se inscrever para os cursos da Etec, ou o Histórico Escolar do Ensino Médio, caso ele opte por tentar ingressar na Fatec. Um documento oficial com foto, como RG ou CNH, deve estar escaneado também para que a inscrição seja feita.