IPVA 2021: cota única e 1 parcela de placas final 1 vence nesta quinta

Proprietários de veículos de placa final 1 registrados no Estado de São Paulo tem até esta quinta-feira (07) para realizar o pagamento da primeira parcela ou a cota única com desconto do IPVA 2021.

Os contribuintes podem pagar o tributo em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar em três vezes, de acordo com o final da placa. O primeiro pagamento deve ser realizado em janeiro e as outras duas parcelas nos meses de fevereiro e março. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro de maneira integral, sem desconto.

Amanhã é a vez dos carros de placa com final 2. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, em 2021 o tributo está em média 6,77% mais barato, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Como pagar o IPVA 2021?

Ir até uma agência bancária credenciada

Informar o número do Renavam

Retirar a guia

Pagar em um guichê ou nos terminais de autoatendimento

É possível também emitir a guia do IPVA 2021 através do site da Sefaz e pagar em qualquer terminal bancário. Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito

Emitir guia do IPVA 2021 de SP: saiba como consultar e pagar

Calendário IPVA 2021

Confira as datas de pagamento e vencimentos do IPVA 2021:

Placa final 1

1ª parcela ou cota única do IPVA 2021 com desconto – vencimento em 7/1

com desconto – vencimento em 7/1 2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 9/2

3ª parcela – vencimento em 9/3

Placa final 2

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 8/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 10/2

3ª parcela – vencimento em 10/3

Placa final 3

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 11/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 11/2

3ª parcela – vencimento em 11/3

Placa final 4

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 12/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 12/2

3ª parcela – vencimento em 12/3

Placa final 5

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 13/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 18/2

3ª parcela – vencimento em 15/3

Placa final 6

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 14/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 19/2

3ª parcela – vencimento em 16/3

Placa final 7

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 15/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 22/2

3ª parcela – vencimento em 17/3

Placa final 8

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 18/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 23/2

3ª parcela – vencimento em 18/3

Placa final 9

1ª parcela ou cota única do IPVA 2021 com desconto – vencimento em 19/1

com desconto – vencimento em 19/1 2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 24/2

3ª parcela – vencimento em 19/3

Placa final 0

1ª parcela ou cota única com desconto – vencimento em 20/1

2ª parcela ou cota única sem desconto – vencimento em 25/2

3ª parcela – vencimento em 22/3

Vale lembrar que proprietários de veículos movidos a gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal. Já veículos usados que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, permanecem com a alíquota de 3%.

As picapes cabine dupla pagam 4%. Os utilitários de cabine simples, ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2% sobre o valor venal. Os caminhões pagam 1,5%.