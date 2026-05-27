Pinheiros vive madrugada violenta com série de assaltos e jovem baleado

Gangue da moto realizou diversos assaltos no bairro e deixou um rapaz de 24 anos em estado grave

Um jovem de 24 anos ficou gravemente ferido após ser baleado durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A ação criminosa envolveu quatro suspeitos, que fugiram logo após os disparos.

Como foi o assalto em Pinheiros hoje

De acordo com informações da polícia civil, o caso aconteceu por volta da 1h30, na Rua Bianchi Bertoldi, quando a vítima chegava em casa acompanhada da namorada. Durante a abordagem, o homem teria reagido ao roubo e acabou atingido por três tiros na região do abdômen.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde segue internado em estado grave. Até o momento, não houve atualização oficial sobre o quadro de saúde da vítima.

Antes do ataque, o grupo já havia realizado outros assaltos na mesma região. Imagens gravadas por moradores mostram um dos roubos cometidos pelos criminosos momentos antes da tentativa de assalto ao jovem baleado.

Nas cenas, dois suspeitos cercam uma vítima e exigem senhas de celulares para acessar aplicativos bancários, enquanto os outros integrantes monitoram a movimentação da rua para evitar a chegada da polícia ou de testemunhas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), três criminosos em motocicletas participaram diretamente da abordagem registrada na altura do número 141 da Rua Bianchi Bertoldi. Após os disparos, os suspeitos fugiram em quatro motos e ainda não foram identificados.

O caso foi registrado como roubo no 14º Distrito Policial de Pinheiros. A Polícia Civil realiza diligências e analisa imagens de câmeras de segurança para tentar localizar os autores.

Dados da SSP apontam que o bairro de Pinheiros registrou quase 2,9 mil roubos entre janeiro e novembro do ano passado. A região aparece entre as áreas com maior número de ocorrências na capital paulista, atrás apenas do Capão Redondo e da Sé.

Veja também: como é morar em Pinheiros

Sobre o bairro de Pinheiros

Localizado na Zona Oeste de São Paulo, o bairro de Pinheiros é uma das regiões mais tradicionais, valorizadas e movimentadas da capital paulista. O bairro faz divisa com áreas conhecidas como Vila Madalena, Jardim Paulistano, Alto de Pinheiros e Butantã, além de ter acesso facilitado por importantes vias da cidade, como as avenidas Faria Lima, Rebouças e Eusébio Matoso.

Pinheiros é conhecido pela forte presença de bares, restaurantes, centros culturais, empresas e prédios residenciais modernos. A região também concentra estações de metrô e trem, o que atrai moradores que buscam mobilidade e infraestrutura completa no dia a dia.

Segundo levantamentos sobre o perfil urbano da região, o bairro reúne uma população diversificada, formada principalmente por jovens profissionais, estudantes, artistas e famílias de classe média e alta. A área possui grande concentração de apartamentos e comércio ativo, além de intensa vida noturna e cultural.

Atualmente, Pinheiros é considerado um dos bairros mais valorizados de São Paulo, impulsionado pelo crescimento do eixo empresarial da Avenida Faria Lima e pela ampla oferta de serviços, lazer e gastronomia.