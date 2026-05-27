Prefeitura remove faixa de moradores sobre assaltos em Pinheiros e revolta bairro

Moradores de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, reagiram com críticas à retirada de faixas instaladas para alertar sobre o aumento de assaltos no bairro. Os avisos haviam sido colocados na Rua Lisboa, na altura da Teodoro Sampaio, como forma de chamar atenção para a sensação de insegurança enfrentada por quem vive e circula pela região.

Uma das faixas alertavam sobre a segurança no local: “Trecho com alto índice de assalto por motoqueiros. Fiquem atentos”.

Segundo relatos de moradores, as sinalizações foram removidas pela prefeitura sob justificativa de que estariam em desacordo com a Lei Cidade Limpa. A retirada gerou indignação entre moradores, que afirmam conviver diariamente com roubos, furtos e arrastões em uma das áreas mais movimentadas da capital paulista.

A repercussão acontece em meio a uma sequência de ocorrências violentas registradas nos últimos dias em São Paulo. Na madrugada desta quarta-feira (27), um jovem de 24 anos foi baleado durante um assalto na Rua Bianchi Bertoldi, também em Pinheiros.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta da 1h25, quando a vítima teria reagido à abordagem dos criminosos. O homem foi atingido por três disparos e socorrido ao Hospital das Clínicas.

A rua onde ocorreu o ataque fica próxima a estações de metrô da zona oeste e possui monitoramento por câmeras de segurança. As investigações apontam que ao menos três suspeitos participaram da ação e teriam realizado outros roubos na região antes do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi registrado como roubo no 14º Distrito Policial de Pinheiros.

Pinheiros concentra registros de roubos e furtos

Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que bairros da região central expandida e da zona oeste seguem entre os que mais concentram ocorrências de crimes patrimoniais em São Paulo. Pinheiros aparece frequentemente entre os bairros com maior número de roubos e furtos de celulares, principalmente em áreas próximas a bares, restaurantes, estações de metrô e vias de grande circulação.

Moradores afirmam que as faixas removidas eram mais uma tentativa de pressionar o poder público por medidas de segurança mais efetivas. Nas redes sociais, muitos relataram medo de circular à noite pelo bairro e cobraram aumento do policiamento.

O clima de insegurança também ganhou força após um arrastão registrado na Estação da Luz, da Linha 4-Amarela do metrô, na terça-feira (26). Segundo testemunhas, criminosos invadiram um vagão, seguraram as portas e roubaram celulares e pertences dos passageiros durante a ação.