Pandemia reduz poluição no Rio Tietê; entenda o porquê

Com menos lixo e fuligem de carros, a qualidade da água do Rio Tietê, maior curso de água do estado de São Paulo, apresentou melhora nos últimos. No entanto, o tamanho da mancha da poluição não foi contida e aumento em 2020, é que revela estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, publicado na terça-feira (22).

Neste ano, pelo menos 150 quilômetros (km) do rio foi avaliado como inapropriado para uso e inadequada para a vida aquática. No ano passado, o trecho morto – que inclui qualidade ruim ou péssima – alcançou a marca de 163 km. A menor mancha de poluição já registrada na série histórica do levantamento ocorreu em 2014, quando a extensão do trecho considerado morto foi de 71 km.

A boa notícia, segundo o relatório, é que em alguns trechos do rio melhoraram em qualidade. Agora, em 2020, o Rio Tietê tem 100 quilômetros de água limpa. No ano passado, o curso da água tinha apenas 44 quilômetros livres das águas classificadas com qualidade ruim.

Além disso, nenhum trecho do Tietê teve qualidade péssima em 2020. Esse nível de poluição foi encontrado apenas em pontos de coleta em afluentes. No ano passado, foram 18 quilômetros de água de péssima qualidade no Tietê.

De acordo com o estudo, as mudanças de comportamento da sociedade por conta da pandemia de Covid-19 contribuíram para a redução de poluição no rio Tietê, principalmente com a diminuição do lixo nas ruas e a fuligem de veículos. As análises foram feitas pelos voluntários entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020, e depois realizadas em agosto deste ano.

Por causa da pandemia, as equipes de monitoramento não puderam avaliar com a frequência necessária um trecho de 44 quilômetros entre São Paulo e Barueri, que historicamente está entre os mais poluídos. Segundo a própria organização, é razoável considerar que essa região permanece com qualidade ruim, apesar de não ser classificado como tal no relatório final. Por isso somam-se 194 quilômetros de rio