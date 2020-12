Prefeitura vai manter rodízio em São Paulo no final de ano e em janeiro

Diferente dos outros anos, a prefeitura de São Paulo decidiu manter o rodízio de veículos na capital durante as semanas do natal e ano novo. A decisão foi tomada por conta de uma recomendação de autoridades da saúde devido à pandemia do novo coronavírus. A cidade enfrenta aumento no número de casos de COVID-19. Normalmente, o rodizio é suspenso nos úteis por causa das festas de fim de ano, mas em 2020, ele será mantido no Centro Expandido. Também vai valer em todo o mês de janeiro.

Rodízio São Paulo

Embora o rodízio não vá ser suspenso, ele segue valendo apenas durante a semana, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana e nos feriados de Natal (25 de dezembro) e ano novo (1° de janeiro), os veículos podem circular normalmente pela cidade de São Paulo. Mas vale lembrar que nas vésperas das datas, dia 24 e dia 31 de dezembro, o rodizio ainda vale.

O rodizio funciona da seguinte maneira, dependendo do dia da semana, algumas placas ficam vetadas de circular no centro expandido da cidade de São Paulo. Nas segundas, veículos com placas finais 1 e 2 não podem circular na região; nas terças, veículos com placas finais 3 e 4; nas quartas, placas finais 5 e 6; nas quintas, placas finais 7 e 8; e, por fim, nas sextas, veículos com placas finais 9 e 0 são vetadas.

O rodizio vale das 7h às 10h e das 17h às 20h, que são os horários com maior movimentação na cidade. Entre esse período todos podem circular nas vias do centro expandido.

Multa

Os veículos que forem pegos circulando indevidamente nas vias durante o rodizio estão sujeitos a multa de R$ 130,16, além de ganhar quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação do motorista. Portanto, é preciso ficar atento às regras da prefeitura.