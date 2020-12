Previsão do tempo no litoral de SP: fim de semana será de chuva

A previsão do tempo no litoral para o fim de semana é chuvosa. De sexta-feira, dia 4, até domingo, 5, todas as cidades litorâneas terão pancadas de chuva, o que deve atrapalhar os planos para quem deseja curtir um final de semana à beira-mar. As informações são do site Climatempo.

Na sexta-feira, o dia será mais quente. O sol deve aparecer com algumas nuvens no céu, no entanto, segundo indica a previsão do tempo no litoral, vai chover. Já no restante do fim de semana os dias serão chuvosos pela manhã, tarde e noite.

No litoral Sul, o clima será mais brando e a máxima não deve ultrapassar os 30°. Já a previsão do tempo no litoral Norte mostra que as temperaturas estarão um pouco mais elevadas, com máximas chegando aos 34°.

Bertioga

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21° e Máxima de 29°

Sábado,5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 26°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 20° e máxima de 24°

Guarujá

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 29°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 22° e dmáxima de 26°

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 24°;

Santos

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 30°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 27°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 24°;

São Vicente

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 29°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 26°

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 24°

Praia Grande

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 29°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 26°

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 24°

Mongaguá:

Sexta-feira, 4:Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 29°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 26°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 20 e máxima de 24°;

Itanhaém

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.; Mínima de 21° e máxima de 29°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 26°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 26°;

Peruíbe

Sexta-feira, 4: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 19° e máxima de 25°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 18° e máxima de 23°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 17° e máxima de 22°;

Iguape

Sexta-feira, 4:Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 18° e máxima de 25°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 17° e máxima de 23°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 16° e máxima de 22°;

Ilha Comprida

Sexta-feira, 4: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 18° e máxima de 25°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 17° e máxima de 24°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 16° e máxima de 23°;

Cananéia

Sexta-feira, 4:Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 19° e máxima de 25°;

Sábado, 5:Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 18° e máxima de 23°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 17° e máxima de 22°;

Ubatuba

Sexta-feira, 4:Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22° e máxima de 31°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 19° e máxima de 25°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 18° e máxima de 24°;

Caraguatatuba

Sexta-feira, 4: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22° e máxima de 34°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 20° e máxima de 25°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 19° e máxima de 24°;

São Sebastião

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 28°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 25°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 23°

Ilhabela

Sexta-feira, 4: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 26°;

Sábado, 5: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 23°;

Domingo, 6: Chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 22°