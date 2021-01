Previsão do tempo SP indica calorão na 1ª semana de fevereiro

A previsão do tempo SP não deve mudar muito na próxima semana, que dá início ao mês de fevereiro. Segundo dados das estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, o clima intenso de verão segue firme e forte ao decorrer dos próximos dias. Como a estação promete, não se descarta a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, em função do calor, nos períodos da tarde.

Como fica o tempo em São Paulo nos próximos dias?

Segunda-feira (01/02) – Previsão do tempo SP

Na segunda-feira, primeiro dia do mês, o tempo não muda muito e segue com sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 22ºC e máximas que podem superar os 32ºC. No fim da tarde a propagação de áreas de instabilidade deve provocar pancadas de chuva na Grande São Paulo, com trovoadas e algumas rajadas de vento.

Máxima 32ºC

Mínima 22ºC

Terça-feira (02/02) – Previsão do tempo SP

A terça-feira, dia 2 de fevereiro, deve ser mais um dia de sol e calor na capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 22ºC e máximas que podem superar os 31ºC, assim como o dia anterior. Entre o final da tarde e o início da noite as tempestades de chuva retornam com raios e fortes rajadas de vento.

Máxima 31ºC

Mínima 22ºC

Quarta-feira (03/02) – Previsão do tempo SP

Na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, o tempo também deve continuar estável, com exceção no final da tarde e início da noite, que tem como previsão pancadas de chuva, típicas da estação do ano. As temperaturas variam entre 20ºC e 30ºC, um pouco abaixo da média dos dias anteriores. A informação é do Climatempo.

Máxima 30ºC

Mínima 20ºC

Quinta-feira (04/02) – Previsão do tempo SP

A quinta-feira, dia 4 de fevereiro, terá temperaturas acimas dos 30ºC. A madrugada começa com média de 21ºC e no decorrer do dia a sensação térmica aumenta, chegando aos 32ºC. Assim como os dias anteriores, deve ocorrer chuva em áreas isoladas da Grande São Paulo ao fim do dia.

Primeiro recorde de temperatura máxima do ano

O sábado do dia 30 de janeiro, foi a mais quente do ano com 33,7ºC de média na cidade de São Paulo. Segundo o CGE, o bairro da Vila Mariana, zona sudeste da capital, teve temperatura ainda maior chegando aos 35,6ºC.

O meteorologista Michael Pantera afirma que a alta na temperatura dos últimos dias ocorreram por conta do predomínio de sol, que em conjunto com os índices de umidade reduzidos favoreceu a rápida elevação das temperaturas. “Além disso, temos uma condição pré-frontal, onde uma frente fria no Sul do Brasil ajuda a trazer o ar mais quente do Sudeste e Centro-Oeste para o Estado de São Paulo, o que aumenta a sensação de tempo abafado”, acrescenta.

Os próximos dias seguem com sol, temperaturas elevadas e índices de umidade atingindo valores próximos aos 30% nas horas mais quentes. “O calor pode provocar chuvas isoladas no final das tardes. As precipitações devem retornar para a Capital paulista de forma mais significativa no decorrer da próxima semana”, diz Pantera.