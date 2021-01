Rodízio de veículos está suspenso na capital de SP

Por conta do feriado do aniversário de São Paulo, o rodízio de veículos está suspenso na capital durante o dia de hoje (25), inclusive para automóveis pesados. Portanto, carros e caminhões podem circulara normalmente pelo centro expandido independente da placa.

Ainda em razão do feriado na capital, também estão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados.

Rodízio de veículos SP

O rodízio é válido de segunda a sexta, exceto feriados, durante os horários de 7h às 10h e 17h às 20h. A proibição varia de acordo com as placas dos carros. A cada dia dois finais de placa são restritos de circular no centro expandido nos horários de pico.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, aqueles que desrespeitarem a restrição estão sujeitos à multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na carteira de motorista.

O Centro Expandido inclui as vias que delimitam o chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Zona azul

O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) vai funcionar normalmente, conforme as regras já estabelecidas. As informações, como os horários de ativação, estão dispostas nas placas de regulamentação de cada local.

O que abre na nova fase na capital de SP hoje?

Como é feriado, inicialmente foi dito que na capital do estado apenas os serviços essenciais funcionariam. Contudo, depois foi informado que, na segunda, as restrições de fase vermelha vão valer só a partir de 20h, como nos demais municípios do estado. Portanto, durante o dia a cidade de São Paulo ainda se mantem na fase laranja do plano.