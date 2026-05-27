Procedimento é obrigatório para os beneficiários do INSS

Entenda as regras de 2026 e evite bloqueio do benefício

Afinal, o quem tem que fazer na prova de vida do INSS?

Afinal, o quem tem que fazer na prova de vida do INSS?

Milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social ainda têm dúvidas sobre a prova de vida do INSS em 2026. Afinal, ainda é preciso ir ao banco? O procedimento é automático? O benefício pode ser bloqueado?

A resposta é: depende da situação do segurado.

Nos últimos anos, o INSS modernizou o sistema e passou a usar o cruzamento de dados do governo para confirmar se o beneficiário continua vivo. Na prática, isso significa que muita gente não precisa mais sair de casa para fazer a comprovação. Mesmo assim, cerca de 15 milhões de brasileiros estão sendo chamados para regularizar a situação porque o instituto não conseguiu localizar movimentações recentes nos bancos de dados oficiais.

E é justamente aí que mora o perigo: quem ignora os avisos pode acabar tendo o pagamento suspenso.

Neste guia atualizado, você vai entender quem precisa fazer a prova de vida do INSS, como funciona o procedimento em 2026, quais sinais servem como comprovação automática e como evitar cair em golpes.

O que é a prova de vida do INSS?

A prova de vida é um procedimento obrigatório criado para evitar fraudes e pagamentos indevidos de benefícios previdenciários e assistenciais.

Ela serve para confirmar que aposentados, pensionistas e demais segurados continuam vivos e aptos a receber o pagamento mensal do INSS.

Durante muitos anos, isso exigia a presença do beneficiário no banco, geralmente uma vez por ano. Mas o processo mudou.

Hoje, o próprio INSS busca essas informações automaticamente em diferentes sistemas públicos.

Quem precisa fazer a prova de vida em 2026?

INSS – Agência Brasil

A prova de vida continua sendo obrigatória para:

aposentados;

pensionistas;

beneficiários do BPC/Loas;

pessoas que recebem auxílio-doença;

segurados que recebem benefícios previdenciários ou assistenciais do governo.

Mas existe uma diferença importante em 2026: nem todos precisam realizar o procedimento manualmente.

Se o INSS encontrar registros recentes da pessoa em bases oficiais, a comprovação acontece automaticamente.

Quem NÃO precisa fazer nada?

Muitos segurados já têm a prova de vida validada sem perceber.

Isso acontece quando o sistema identifica movimentações recentes, como:

acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro;

login no Gov.br;

votação nas eleições;

emissão ou renovação da CNH;

atualização do RG;

emissão de passaporte;

consulta ou vacinação pelo SUS;

empréstimo consignado com biometria;

atualização no CadÚnico;

recebimento do benefício com reconhecimento facial ou biométrico.

Ou seja: atividades simples do dia a dia já podem servir como confirmação automática.

Então por que 15 milhões de pessoas estão sendo chamadas?

Segundo o INSS, milhões de beneficiários não tiveram nenhuma movimentação recente identificada nos sistemas do governo.

Nesses casos, o instituto envia notificações para alertar que é necessário regularizar a situação.

O aviso pode chegar por:

WhatsApp oficial do governo (com selo azul);

aplicativo Gov.br;

aplicativo Meu INSS;

extrato bancário;

aplicativo do banco onde o benefício é recebido.

Como saber se a mensagem é verdadeira?

Esse é um dos maiores medos dos aposentados atualmente — e com razão. Os golpes usando o nome do INSS dispararam nos últimos anos.

Por isso, atenção máxima.

A comunicação oficial do governo:

não pede senha;

não solicita pagamento;

não envia links suspeitos;

não pede foto de documentos pelo WhatsApp;

não solicita código de confirmação.

A mensagem serve apenas para informar que existe pendência na prova de vida.

Se alguém pedir CPF, dados bancários ou dinheiro, desconfie imediatamente.

O INSS liga ou vai até a casa da pessoa?

Não.

O INSS não faz visitas domiciliares para prova de vida e também não liga pedindo informações pessoais.

Qualquer abordagem desse tipo deve ser tratada como tentativa de golpe.

O que acontece se a prova de vida não for regularizada?

Quem recebe notificação e não regulariza a situação pode ter:

bloqueio temporário do benefício; suspensão do pagamento; necessidade de atualização cadastral urgente.

Por isso, acompanhar o aplicativo Meu INSS virou algo essencial para aposentados e pensionistas.

Como consultar se a prova de vida está em dia?

A consulta pode ser feita de forma simples pelo:

aplicativo Meu INSS;

site oficial do Meu INSS;

telefone 135.

No aplicativo, basta procurar pelo serviço “Prova de Vida”.

Se estiver tudo certo, aparecerá a data da última atualização realizada pelo sistema.

Como fazer a prova de vida online em 2026?

Quem precisar regularizar a situação pode fazer tudo pelo celular.

O procedimento acontece por reconhecimento facial no aplicativo Gov.br ou Meu INSS.

Veja o passo a passo:

1. Baixe o aplicativo Gov.br ou Meu INSS

Disponível para Android e iPhone.

2. Faça login com sua conta Gov.br

É necessário ter conta nível prata ou ouro.

3. Procure pela opção “Prova de Vida”

Ela aparece na área de serviços do aplicativo.

4. Autorize o reconhecimento facial

O sistema pedirá uma selfie para validar sua identidade.

5. Aguarde a confirmação

Após a validação biométrica, o status aparecerá como autorizado.

Quem pode fazer a prova de vida digital?

O reconhecimento facial só funciona para quem possui:

biometria cadastrada no TSE;

CNH válida na base da Senatran.

Sem isso, o aplicativo pode não conseguir validar o rosto do segurado.

Ainda dá para fazer presencialmente?

Sim.

Quem tiver dificuldade com celular ou internet ainda pode:

ir até o banco pagador do benefício;

usar caixas eletrônicos com biometria;

comparecer presencialmente ao atendimento autorizado.

Para muitos idosos, essa continua sendo a forma mais segura e confortável.

Como evitar golpes envolvendo a prova de vida do INSS?

Golpistas sabem que aposentados costumam ficar apreensivos quando recebem mensagens sobre bloqueio de benefício.

Por isso, usam pressão emocional para tentar roubar dados.

As principais recomendações são:

nunca clicar em links enviados por desconhecidos;

não informar senhas;

não enviar fotos de documentos;

confirmar informações apenas nos canais oficiais;

usar apenas aplicativos oficiais do governo.

Se houver dúvida, o ideal é ligar diretamente para o 135.

O que mudou de verdade na prova de vida do INSS?

A principal mudança é simples: o INSS agora tenta provar automaticamente que o segurado está vivo.

Isso reduziu filas, deslocamentos e burocracia para milhões de brasileiros.

Mas a responsabilidade de acompanhar notificações continua sendo do beneficiário.

Ignorar mensagens oficiais pode trazer dor de cabeça e até suspensão do pagamento.

O que fazer agora?

Se você recebe aposentadoria, pensão ou outro benefício do INSS, vale a pena:

verificar o aplicativo Meu INSS;

conferir se existe pendência;

manter dados atualizados;

acompanhar mensagens oficiais;

evitar compartilhar informações pessoais.

Na maioria dos casos, a prova de vida já acontece automaticamente. Mas, quando isso não ocorre, agir rápido faz toda a diferença para evitar bloqueios e continuar recebendo o benefício normalmente.