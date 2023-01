Aposentados do INSS receberão R$ 420 a mais em 2023

Aposentados do INSS terão reajuste no benefício. Foto: Reprodução / Gov.br

Aposentados do INSS e pensionistas que recebem acima do salário mínimo terão benefício reajustado em R$ 420,27 a partir de fevereiro

A partir do dia 1º de fevereiro de 2023, aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e pensionistas que recebem acima do salário mínimo ganharão R$ 420,27 a mais. O reajuste equivale a 5,93% sobre o valor praticado até então, mas é menor do que os 10,16% registrados no ano passado.

O reajuste anual dos beneficiários do INSS é definido com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado do ano anterior. Ou seja, foi usado para esse cálculo o indicador de 2022, que foi divulgado nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Vão ter direito ao valor total reajustado (R$ 420,27) somente aqueles beneficiários que, em janeiro de 2022, já estavam recebendo o benefício. A porcentagem para quem começou a receber esses pagamentos ao longo do ano passado será menor.

Qual o teto dos aposentados do INSS em 2023?

Com o aumento, o teto do pagamento feito aos aposentados do INSS deverá ficar em R$ 7.507.49 a partir de fevereiro deste ano, contra os atuais R$ 7.087,22. O novo teto também servirá como valor de referência máximo para calcular as contribuições à Previdência.

A portaria que vai oficializar o reajuste dos benefícios ainda não foi publicada pelo Governo Federal no DOU (Diário Oficial da União), mas o Ministério da Previdência já confirmou que aposentadorias e pensões com valor acima do piso mínimo serão alteradas com base no INPC do ano passado, conforme determinado pela legislação federal.

A lei brasileira ainda determina que auxílio-doença, aposentadorias e outros benefícios pagos pela Previdência Social não podem ser menores que o valor do salário mínimo, que neste ano também terá reajuste. O valor anunciado no final do ano passado pela equipe de transição foi de R$ 1.320. O aumento foi aprovado em 2022 pelo Congresso Nacional, mas também ainda não foi oficializado pelo atual governo.

Valor do novo salário mínimo

Os atos antidemocráticos e de depredação registrados em Brasília no último domingo, dia 8 de janeiro, afetaram o anúncio do valor do salário mínimo de 2023, que estava previsto para acontecer nesta segunda-feira, dia 9, e não ocorreu.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), avalia a disponibilidade de recursos para que a publicação da norma seja feita. É comum que a medida seja oficializada nos primeiros dias do ano, no entanto, o valor prometido pelo governo Lula pode comprometer R$ 7,7 bilhões do orçamento, o que representa um impacto de mais que o dobro até então previsto. Por isso, a equipe econômica avalia alternativas para minimizar esse impacto.

Atualmente o Brasil tem cerca de 37 milhões de beneficiários da Previdência Social.

Calendário de pagamentos do INSS em 2023 mês a mês

Os pagamentos vão começar a ser feitos no dia 25 de janeiro para quem recebe 1 salário mínimo e devem ser concluídos até o dia 7 de fevereiro. Já quem ganha acima do salário mínimo, os pagamentos começam no dia 1º de fevereiro e vão até o dia 7 do mesmo mês.

Mas, fique atento! Os pagamentos aos pensionistas e aposentados do INSS são feitos apenas em dias úteis, ou seja, o calendário não conta os finais de semana, assim como feriados nacionais e datas em que os bancos não funcionam.

Confira o calendário, de acordo com o número final do INSS:

>> Cartão Final 1

de de janeiro;

17 de fevereiro;

27 de março;

24 de abril;

25 de maio;

26 de junho;

25 de julho;

25 de agosto;

25 de setembro;

25 de outubro;

24 de novembro;

21 de dezembro;

>> Final 2

26 de dezembro;

26 de janeiro;

23 de fevereiro;

28 de março;

25 de abril;

26 de maio;

27 de junho;

26 de julho;

28 de agosto;

26 de setembro;

26 de outubro;

27 de novembro;

22 de dezembro;

>> Final 3

27 de dezembro;

27 de janeiro;

24 de fevereiro;

29 de março;

26 de abril;

29 de maio;

28 de junho;

27 de julho;

29 de agosto;

27 de setembro.;

27 de outubro;

28 de novembro;

26 de dezembro;

>> Final 4

28 de dezembro;

30 de janeiro;

27 de fevereiro;

30 de março;

27 de abril;

30 de maio;

29 de junho;

28 de julho;

30 de agosto;

28 de setembro;

30 de outubro;

29 de novembro;

27 de dezembro;

>> Final 5

29 de dezembro;

31 de janeiro;

28 de fevereiro;

31 de março;

28 de abril;

31 de maio;

30 de junho;

31 de julho;

31 de agosto;

29 de setembro;

31 de outubro;

30 de novembro;

28 de dezembro;

>> Final 6

2 de janeiro;

1º de fevereiro;

1º de março;

3 de abril;

2 de maio;

1º de junho;

3 de julho;

1º de agosto;

1º de setembro;

2 de outubro;

1º de novembro;

1º de dezembro;

2 de janeiro de 2024;

>> Final 7

3 de janeiro

2 de fevereiro;

2 de março;

4 de abril;

3 de maio;

2 de junho;

4 de julho;

2 de agosto;

4 de setembro;

3 de outubro;

3 de novembro;

4 de dezembro;

3 de janeiro de 2024;

>> Final 8

4 de janeiro;

3 de fevereiro;

3 de março;

5 de abril;

4 de maio;

5 de junho;

5 de julho;

3 de agosto;

5 de setembro;

4 de outubro;

6 de novembro;

5 de dezembro;

4 de janeiro de 2024;

>> Final 9

5 de janeiro;

6 de fevereiro;

6 de março;

6 de abril;

5 de maio;

6 de junho;

6 de julho;

4 de agosto;

6 de setembro;

5 de outubro;

7 de novembro;

6 de dezembro;

5 de janeiro de 2024;

>> Final 0

6 de janeiro;

7 de fevereiro;

7 de março;

10 de abril;

8 de maio;

7 de junho;

7 de julho;

7 de agosto;

8 de setembro;

6 de outubro;

8 de novembro;

7 de dezembro;

8 de janeiro de 2024.

Já para os que recebem acima de 1 salário mínimo, o calendário de pagamentos é o seguinte:

>> Final 1 e 6

2 de janeiro;

1º de fevereiro;

1º de março;

3 de abril;

2 de maio;

1º de junho;

3 de julho;

1º de agosto;

1º de setembro;

2 de outubro;

1º de novembro;

1º de dezembro;

2 de janeiro de 2024.

>> Final 2 e 7

3 de janeiro;

2 de fevereiro;

2 de março;

4 de abril;

3 de maio;

2 de junho;

4 de julho;

2 de agosto;

4 de setembro;

3 de outubro;

3 de novembro;

4 de dezembro;

3 de janeiro de 2024.

>> Final 3 e 8

4 de janeiro;

3 de fevereiro;

3 de março;

5 de abril;

4 de maio;

5 de junho;

5 de julho;

3 de agosto;

5 de setembro;

4 outubro;

6 novembro;

6 dezembro;

5 janeiro de 2024.

>> Final 4 e 9

5 de janeiro;

6 de fevereiro;

6 de março;

6 de abril;

5 de maio;

6 de junho;

6 de julho;

4 de agosto;

6 de setembro;

5 de outubro;

7 de novembro;

6 de dezembro;

5 de janeiro de 2024.

>> Final 5 e 0

6 de janeiro;

7 de fevereiro;

7 de março;

10 de abril;

8 de maio;

7 de junho;

7 de julho;

7 de agosto;

8 de setembro;

6 de outubro;

8 de novembro;

7 de dezembro;

8 de janeiro de 2024.

