Nascidos em julho e agosto recebem PIS/Pasep em junho 

Trabalhadores nascidos em julho e agosto devem receber o abono salarial no mês de junho, segundo o calendário do PIS/Pasep. O Programa de Integração Social (PIS), então, é uma contribuição social feita pelas empresas, financiando o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial, e o objetivo é transferir renda aos trabalhadores de baixa renda.

O PIS pode ser sacado nas agências da Caixa, caixas eletrônicos e lotéricas. Dessa maneira, é necessário ter em mãos o Cartão Cidadão e senha cadastrada. Entretanto, caso contrário, é preciso se dirigir a uma agência da Caixa com o documento de identificação com foto ou solicitar o cartão.

Calendário de pagamentos em 2025

Nascidos em junho recebem o pagamento em 16/06/2025;

Aqueles que nasceram em agosto também recebem em 16/06/2025;

Nascidos em setembro terão acesso ao benefício em 15/07/2025;

Nascidos em outubro recebem em 15/07/2025;

Aqueles nascidos em novembro recebem em 15/08/2025;

Nascidos em dezembro terão o benefício em 15/08/2025.

Qual o valor do PIS/Pasep?

O abono salarial é um benefício concedido ao segurado anualmente pela carteira de trabalho. Assim, tem direito aqueles registrados na CLT por, no mínimo, 30 dias e com a documentação atualizada no cadastro federal. Para saber quando irá receber, portanto, o trabalhador deve se guiar pelo calendário do PIS ou Pasep organizado segundo as datas de aniversário.

O valor do abono é de, no máximo, um salário mínimo, pois o pagamento (em parcela única) leva em consideração o período trabalhado. Assim, tem direito aos R$ 1.518 de 2025, aqueles que exerceram suas atividades por 12 meses.

Exemplos:

– 1 mês trabalhado: R$ 126,50

– 6 meses trabalhados: R$ 759,00

– 12 meses trabalhados: R$ 1.518,00