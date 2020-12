Auxílio emergencial é liberado hoje (04/12) para nascidos em agosto

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta sexta-feira (4) o pagamento do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Nesta etapa, mais de 3,6 milhões de brasileiros serão beneficiados. O valor de R$ 300 ou R$ 600, que corresponde ao Ciclo 5 do programa de benefício, estará disponível apenas para movimentações na conta digital, pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem recebe o auxílio emergencial nesta sexta (4)?

Beneficiários do 1° lote, que receberam a 1° parcela em abril, pegam a 8° parcela, sendo a 3° terceira do lote auxílio complementar de R$ 300;

Já os do 2° lote, que receberam a 1° parcela em maio, pegam a 7° parcela, sendo a 2° terceira do lote auxílio complementar de R$ 300;

Os do 3° lote, beneficiados a partir de junho, pegam a 6° parcela, referente a 1° parcela dos auxilio residual;

Ainda há outra leva de beneficiários que receberão os R$ 600, já que seus auxílios foram aprovados posteriormente. Veja:

Os inscritos nos aplicativos entre o dia 17 de junho a 2 de julho ou contestaram a negativa entre 18 de abril e 19 de julho: pegam a 5° parcela de 600;

Os que se inscreveram nos Correios entre 2 de junho e 2 de julho: recebem a 3° parcela dos 600;

Reavaliados em outubro: pegam a segunda parcela dos R$ 600;

Aprovados em novembro: pegam a primeira parcela dos R$ 600;

Quando será o saque deste auxílio emergencial?

Os valores do auxílio emergencial são depositados na conta na poupança social digital do Caixa Tem para saque ou transferências no dia 18 de janeiro. Antes disso, o beneficiário só conseguirá utilizar o dinheiro para pagar conta no próprio aplicativo ou recarregar celular.

Próximo pagamento para os nascidos em agosto do ciclo 5:

A próxima data de pagamento para os beneficiários nascidos em agosto que integram o ciclo cinco, a próxima liberação do benefício será no dia 20 de dezembro. Os valores vão depender de quando o benefício foi aprovado, como os que serão recebidos nesta sexta. Eles serão liberados para saque e movimentação também no dia 18 de janeiro.

