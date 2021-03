Balança comercial tem superávit de US$ 430 milhões em fevereiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 430 milhões no mês de fevereiro, segundo dados divulgados, nesta sexta-feira, 26, pelo Ministério da Economia. Em fevereiro de 2020, o saldo da balança foi positivo de US$ 1,8 bilhão em igual mês. As exportações, no mês passado, somaram US$16,3 bilhões, alta de 4,3% em relação a fevereiro de 2020. Já as importações atingiram US$15,9 bilhões, crescimento de 14,5% na mesma base de comparação.

Balança comercial

O déficit em transações correntes fechou o mês de fevereiro em US$ 2,3 bilhões, ante um déficit de US$ 4,7 bilhões em igual mês de 2020 e abaixo da expectativa do mercado que era de um déficit de US$ 2,4 bilhões. A redução em relação a 2020, segundo o Ministério da Economia, se deu devido às retrações nas despesas líquidas de renda primária, em US$ 2,7 bilhões, e nas despesas de serviços, em US$ 0,9 bilhão. Já o superávit comercial encolheu, fechando o mês com recuo de US$ 1,3 bilhão. Nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2021, o déficit em transações correntes atingiu US$ 6,9 bilhões, ante US$ 9,2 em janeiro deste ano.

Serviços

A conta de serviços registrou déficit de US$ 1,4 bilhão em fevereiro, queda de 39,9% comparada a fevereiro de 2020, mês em que somou US$ 2,3 bilhões, mantendo assim a trajetória de retração que já vinha sendo apresentada. Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 28 milhões em fevereiro de 2021, ante US$ 403 milhões em fevereiro de 2020. O recuo, de 93,0% entre os dois períodos, foi um dos maiores e pode ser explicado pelo isolamento social imposto pela pandemia da covid-19.

Também teve queda significativa, de R$ 1,2 bilhão, montante equivalente a um recuo de 54,2%, as despesas com aluguel de equipamentos, que fecharam o mês com saldo de US$ 555 milhões. As despesas com transportes atingiram um total de US$ 227 milhões, frente aos US$ 410 milhões verificados em fevereiro de 2020. A conta de serviços de propriedade intelectual apresentaram alta expressiva: de US$ 291 milhões em fevereiro de 2020, ante US$ 561 milhões em igual mês de 2021.