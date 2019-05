Depois do presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, sancionaram a Lei do Cadastro Positivo, o impacto na economia é visto positivamente pelo mercado financeiro.

"O Cadastro Positivo gera impacto de uma Reforma da Previdência", disse Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, durante evento em São Paulo, promovido pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi).

Rabi ressaltou que há impactos ponteciais de R$ 600 milhões de aumento das operações de crédito -PJ, além de incremento de mais de 450 bi em 10 anos de impostos federais e mais de 206 bi de arrecadação estadual. "Teremos uma inclusão financeira de 2,5 milhões de MPMEs. Isso é importante para o crescimento nacional", pontuou.

O novo patamar para o mercado de crédito, segundo ele, aumentará para 66% a relação crédito/PIB. "Algo em torno de R$ 1,3 trilhão em 10 anos. Um movimento que nos coloca no nível de Países que já operam o cadastro há muitos anos", afirmou Rabi.

O presidente da Acrefi, Hilgo Gonçalves, declara que a aprovação do Cadastro Positivo é um passo muito importante no aumento de competitividade no Sistema Financeiro Nacional (SFN), redução de taxas de juros, inclusão no mercado de crédito de cidadãos e pequenos empresários. "Impacta na melhora da experiência no relacionamento entre clientes e instituições financeiras. O PIB deve alcançar 1,4%, inflação 3,70% e a Selic poderá ser menor - em torno entre 6,0% e 5,5% - com a aprovação de uma reforma da Previdência consistente. O crédito recursos livres para pessoa física cresceu 5,2% em 2017, 11,3% em 2018 e estimamos um crescimento nominal de 9% em 2019. O Crédito Recursos Livres para Pessoa Física, ligado ao Consumo e Liquidez das Famílias, continuará liderando a expansão", avaliou. /Agências