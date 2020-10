Calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do número do NIS, habitual do programa, e vai até dia 30.

Beneficiários do Bolsa Família vão nessa segunda-feira, dia 19 de outubro, a 7ª parcela do auxílio de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família). O Calendário Auxílio emergencial segue a ordem do dígito final do número do NIS, habitual do programa, sempre nos dez últimos dias úteis do mês.

Para o pagamento do Auxílio Emergencial Extensão, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania – conforme Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020 – e recebem o valor do Programa Bolsa Família complementado pela extensão do auxílio emergencial em até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental.

Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.

Calendário Auxílio Emergencial para beneficiários do Bolsa Família

19 de outubro Beneficiários com NIS de final 1

20 de outubro Beneficiários com NIS de final 2

21 de outubro Beneficiários com NIS de final 3

22 de outubro Beneficiários com NIS de final 4

23 de outubro Beneficiários com NIS de final 5

26 de outubro Beneficiários com NIS de final 6

27 de outubro Beneficiários com NIS de final 7

28 de outubro Beneficiários com NIS de final 8

29 de outubro Beneficiários com NIS de final 9

30 de outubro Beneficiários com NIS de final 0

Bolsa Família

Os beneficiários do Programa Bolsa Família elegíveis ao Auxílio Emergencial começaram a receber os novos valores do benefício no dia 17 de setembro. Isso porque o auxílio pago a esse público segue o calendário do PBF, que respeita o número final do NIS. São 16,3 milhões de beneficiários do Bolsa Família que recebem a extensão do Auxílio Emergencial, um repasse de R$ 4,2 bilhões.

Somando-se, os públicos CadÚnico, Extracad e Bolsa Família, representam até o momento 43,3 milhões de brasileiros beneficiados com a parcela de setembro da extensão do Auxílio Emergencial, o que totaliza um investimento de R$ 13,3 bilhões.