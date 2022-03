Calendário do Vale gás 2022: próxima parcela será paga em abril

Veja as datas do Vale Gás 2022 da próxima parcela - Foto: Reprodução/Pedro Ventura/Agencia Brasilia Fonte: Agência Senado

A próxima parcela do calendário do Vale Gás 2022 será paga em abril, de acordo com programação do governo federal. Os depósitos do benefício são realizados a cada 2 meses, mas como foram realizados pagamentos seguidos em janeiro e fevereiro, contrariando a regra, pode haver dúvidas sobre os próximos pagamentos.

Mas como explicou o governo federal, o repasse feito em janeiro, foi liberado de forma retroativa à dezembro de 2021 devido à demora na liberação desse dinheiro. Diante disso, entenda como ficaram as datas do próximo pagamento do Vale Gás 2022.

Siga o DCI no Google News

Quando será a próxima parcela Vale Gás 2022?

O calendário do Vale Gás 2022 indica que o próximo pagamento será em abril, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores serão liberados nos últimos dez dias úteis do mês.

Assim, os primeiros depósitos relativos ao Vale Gás 2022 da próxima parcela serão realizados para aqueles que possuem NIS que possui dígito final 1. Para esse público o dinheiro estará disponível nas contas poupanças sociais digitais a partir do dia 14 de abril. Confira a seguir como ficaram as datas Vale Gás 2022 próxima parcela para os demais beneficiários:

Quem possui NIS 1: pagamento será dia 14 de abril (quinta-feira);

Quem possui NIS 2: pagamento será dia 18 de abril (segunda-feira);

Quem possui NIS 3: pagamento será dia 19 de abril (terça-feira);

Quem possui NIS 4: pagamento será dia 20 de abril (quarta-feira);

Quem possui NIS 5: pagamento será dia 22 de abril (sexta-feira);

Quem possui NIS 6: pagamento será dia 25 de abril (segunda-feira);

Quem possui NIS 7: pagamento será dia 26 de abril (terça-feira);

Quem possui NIS 8: pagamento será dia 27 de abril (quarta-feira);

Quem possui NIS 9: pagamento será dia 28 de abril (quinta-feira);

Quem possui NIS 0: pagamento será dia 29 de abril (sexta-feira).

Vale lembrar que a partir das datas de depósito do Vale Gás 2022 a próxima parcela já estará disponível para ser utilizado, seja para compras virtuais ou presenciais, pagamentos de contas e boletos, além de saques e transferências para outras contas.

Consulta vale gás pelo CPF 2022

Para confirmar o recebimento do Vale Gás 2022 que será paga em abril, os cidadãos podem acessar as informações do benefício tanto pelo telefone, quanto pela internet. Para isso, está disponível o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111.

Todas as informações sobre o calendário e valor do Vale Gás 2022 próxima parcela também estão disponível no aplicativo Auxílio Brasil, que pode ser baixada em celulares Android e para iPhone e acessada por meio do cadastro dos dados do responsável pelo benefício e uma senha.

Em todo caso, a consulta do Vale Gás 2022 deve ser feita pelo CPF do responsável familiar ou através do NIS, pois são documentos utilizados para identificar o beneficiário inscrito no programa. Além disso, a partir das datas de pagamento, o auxílio também pode ser consultado por meio do aplicativo Caixa Tem.

Neste caso, basta informar a senha e o login que o cidadão possui para outros aplicativos da Caixa Econômica Federal que também possibilitam o acesso ao Caixa Tem. Nesta plataforma é possível conferir o pagamento e fazer as movimentações financeiras.

RELACIONADO

Auxílio Gás: cadastro é necessário para receber o benefício?