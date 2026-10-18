Caos em Paris: o que está acontecendo na França?

A França está enfrentando uma nova onda de protestos, com ponto alto no sábado, 17 de outubro, com intensas manifestações em Paris e em outras cidades. O que começou como uma mobilização liderada por estudantes contra as condições precárias das escolas ganhou proporções nacionais e reuniu trabalhadores, sindicalistas, aposentados e apoiadores do movimento dos Coletes Amarelos. Ao longo do dia, confrontos com a polícia, incêndios e saques transformaram parte dos atos em episódios de violência.

Segundo números divulgados pelas autoridades francesas, cerca de 550 mil pessoas participaram das manifestações em todo o país, sendo aproximadamente 110 mil na capital. Embora a maioria dos participantes tenha aderido pacificamente às marchas, grupos de indivíduos encapuzados protagonizaram incidentes em diferentes localidades, provocando danos a prédios públicos, veículos e estabelecimentos comerciais.

Por que há protestos na França?

As manifestações são resultado de uma combinação de reivindicações sociais e econômicas da população. Entre as principais pautas estão o aumento do custo de vida, os preços dos combustíveis, a insatisfação com os salários e as aposentadorias e a deterioração dos serviços públicos.

Os estudantes tiveram papel central na mobilização. Nas últimas semanas, jovens foram às ruas para denunciar problemas nas escolas secundárias francesas, conhecidas como liceus. Entre as reclamações estão prédios deteriorados, salas de aula superlotadas, falta de professores e desigualdades no sistema educacional.

A mobilização começou em meados de setembro, em uma escola no subúrbio parisiense de Créteil. Desde então, as manifestações ganharam adesão de outros setores da sociedade.

A Confederação Geral do Trabalho (CGT), uma das principais centrais sindicais francesas, também apoiou os atos. A entidade defendeu salários e aposentadorias mais altos, redução dos preços e preservação dos serviços públicos.

O movimento também recebeu apoio de integrantes dos chamados Coletes Amarelos, que protagonizaram uma onda de protestos a partir de 2018. Na época, a insatisfação com os preços dos combustíveis e o custo de vida se transformou em uma mobilização mais ampla contra as políticas do governo de Emmanuel Macron.

O que aconteceu em Paris?

Na capital francesa, a Praça da República se tornou um dos principais pontos de concentração dos manifestantes. Durante parte da tarde, a marcha reuniu milhares de pessoas, incluindo estudantes, professores, trabalhadores e famílias.

A situação se agravou ao longo do dia. Houve lançamento de bombas de gás lacrimogêneo, incêndios de veículos e danos a estabelecimentos comerciais. Cafés e lojas fecharam as portas diante do aumento da tensão, enquanto equipes de emergência foram mobilizadas para atender às ocorrências.

A presença policial foi reforçada em diferentes pontos da cidade. Agentes de choque atuaram para conter os confrontos, e imagens registraram barricadas em chamas e fumaça em áreas centrais.

Apesar dos episódios de violência, a marcha principal foi descrita como majoritariamente pacífica durante parte da tarde. A distinção é relevante porque os atos reuniram grupos com reivindicações diversas, e nem todos os participantes estiveram envolvidos nos confrontos.

Os distúrbios não ficaram restritos a Paris. Em Marselha, no sul da França, houve relatos de invasão de prédios públicos e saques a lojas. Em Lyon, um escritório de turismo foi incendiado, provocando danos a um edifício histórico.

Em Limoges, um incêndio atingiu a prefeitura e provocou o desabamento parcial do telhado, segundo informações divulgadas pela administração local. Também foram relatados danos em edifícios e estabelecimentos comerciais em cidades como Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier e Valence.

Em Lille, uma loja da Apple foi arrombada e saqueada, de acordo com relatos divulgados pela imprensa britânica. Em Saint-Étienne, o prefeito Régis Juanico informou que um jovem sofreu um ferimento gravíssimo na mão durante os distúrbios, atribuído a uma granada.

Os episódios levaram à mobilização de bombeiros e forças de segurança em diferentes regiões. Em alguns locais, a atuação das equipes de emergência foi dificultada pela presença de indivíduos hostis.

Quantas pessoas foram presas nos protestos?

Os números de prisões e feridos variaram conforme os balanços divulgados ao longo do dia. O Ministério do Interior francês informou inicialmente que pelo menos 400 pessoas haviam sido presas em decorrência de incidentes violentos em diferentes cidades.

Em outro balanço divulgado posteriormente, o total de detenções chegou a pelo menos 1.200, segundo informações da imprensa britânica. O primeiro-ministro Sébastien Lecornu também afirmou que cerca de 150 policiais ficaram feridos durante os distúrbios.

As autoridades atribuíram parte dos atos violentos a grupos encapuzados e classificaram os episódios como uma escalada da violência. Integrantes do governo acusaram setores da extrema esquerda de explorar as manifestações para promover confrontos, uma avaliação contestada no debate político francês.

É importante diferenciar os números de detenções, prisões formais e pessoas eventualmente responsabilizadas pela Justiça. Esses indicadores não são equivalentes e podem mudar conforme as investigações avançam.

O que diz o governo francês?

O presidente Emmanuel Macron defendeu o direito constitucional de manifestação, mas pediu respeito às pessoas e ao patrimônio público e privado. O governo também afirmou que os responsáveis por incêndios, saques e ataques a prédios públicos deverão responder judicialmente.

O primeiro-ministro Sébastien Lecornu condenou os atos de violência e afirmou que os protestos não podem servir de justificativa para ataques a instituições e estabelecimentos comerciais.

Na área da educação, o ministro Édouard Geffray anunciou, em 8 de outubro, a promessa de disponibilizar mais 3 mil professores substitutos. A medida foi apresentada em meio às reclamações sobre a falta de profissionais nas escolas, mas não foi suficiente para interromper a mobilização.

O governo enfrenta o desafio de responder às reivindicações sem comprometer o esforço de ajuste das contas públicas.

Paris está perigosa para turistas?

Os registros de incêndios, confrontos e saques não significam que toda Paris esteja em situação de risco. De acordo com a imprensa local, os episódios foram concentrados em áreas específicas, e as condições podem variar de um bairro para outro. Portanto, quem pretende visitar a capital francesa deve acompanhar os comunicados das autoridades, as notícias locais e as atualizações do transporte público. Também é recomendável evitar concentrações de manifestantes, respeitar os bloqueios de segurança e seguir as orientações policiais.

A situação exige atenção, mas vídeos de violência compartilhados nas redes sociais não devem ser interpretados, isoladamente, como retrato de toda a cidade.

A principal questão é se o governo conseguirá responder à insatisfação com a educação, o custo de vida e os serviços públicos antes que a mobilização ganhe novas proporções. Por enquanto, os protestos evidenciam a dimensão do descontentamento social e os desafios políticos e econômicos enfrentados pela França.