Futebol

Quantas vezes a França ganhou a Copa do Mundo até hoje?

Seleção francesa derrotou o Brasil em uma das finais

Escrito por Anny Malagolini
Quantas vezes a França ganhou a Copa do Mundo Getty

A França é uma das seleções mais tradicionais da Copa do Mundo e carrega uma história que começa logo na primeira edição do torneio, em 1930, no Uruguai. Os franceses estiveram entre os países pioneiros do Mundial e também marcaram o primeiro gol da história da competição, com Lucien Laurent, na vitória por 4 a 1 sobre o México. Mas quantas vezes os franceses já levantaram o troféu?

Quantas vezes a França ganhou a Copa do Mundo?

A seleção francesa ganhou a Copa do Mundo duas vezes: em 1998 e em 2018. O primeiro título veio em casa, na Copa de 1998. A seleção comandada por Aimé Jacquet cresceu durante o torneio, mostrou força defensiva e teve Zinedine Zidane como protagonista na final contra o Brasil. No Stade de France, os franceses venceram por 3 a 0, com dois gols de Zidane e um de Emmanuel Petit.

Antes daquela conquista, a França já havia feito boas campanhas, mas ainda sem chegar ao título. Foi terceira colocada em 1958 e 1986, além de quarta em 1982. A geração de Michel Platini encantou nos anos 1980, mas não conseguiu transformar o bom futebol em taça mundial.

A segunda conquista aconteceu na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Já sob o comando de Didier Deschamps, capitão do time campeão em 1998, a França montou uma seleção equilibrada, física e veloz. Kylian Mbappé e Antoine Griezmann foram os principais nomes da campanha.

Na fase eliminatória, os franceses passaram por Argentina, Uruguai e Bélgica antes de enfrentar a Croácia na final. A decisão terminou 4 a 2 para a França, resultado que confirmou o bicampeonato e colocou os Bleus no grupo das seleções que venceram a Copa mais de uma vez.

A França também chegou perto em outras duas edições. Em 2006, perdeu a final para a Itália nos pênaltis, em jogo marcado pela expulsão de Zidane. Em 2022, voltou à decisão contra a Argentina, empatou em 3 a 3 após uma atuação histórica de Mbappé, mas acabou derrotada novamente nos pênaltis.

Títulos da França na Copa do Mundo

A trajetória vitoriosa da França no Mundial pode ser resumida em duas campanhas bem diferentes. Em 1998, o título nasceu de uma equipe forte defensivamente, empurrada pela torcida e liderada por Zidane. Em 2018, o bicampeonato veio com um time mais direto, rápido e eficiente, capaz de alternar controle, intensidade e contra-ataque.

França campeã em 1998
País-sede: França
Final: França 3 x 0 Brasil
Estádio: Stade de France, em Saint-Denis
Destaques: Zidane, Deschamps, Barthez, Thuram, Henry, Vieira e Petit

França campeã em 2018
País-sede: Rússia
Final: França 4 x 2 Croácia
Estádio: Luzhniki, em Moscou
Destaques: Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, Lloris, Varane e Giroud

Com esses dois títulos, a França aparece ao lado de Uruguai como bicampeã mundial. O país fica atrás de Brasil, Alemanha, Itália e Argentina no ranking de campeões da Copa.

Campeões da Copa do Mundo: Brasil é o único penta

O Brasil segue como o maior campeão da história da Copa do Mundo. A seleção brasileira é a única pentacampeã, com títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Depois do Brasil, aparecem Alemanha e Itália, com quatro títulos cada. A Argentina vem em seguida, com três conquistas. França e Uruguai têm duas taças, enquanto Inglaterra e Espanha venceram uma vez cada.

Veja a lista de campeões da Copa do Mundo:

Brasil: 5 títulos | 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002

Alemanha: 4 títulos | 1954, 1974, 1990 e 2014

Itália: 4 títulos | 1934, 1938, 1982 e 2006

Argentina: 3 títulos | 1978, 1986 e 2022

França: 2 títulos | 1998 e 2018

Uruguai: 2 títulos | 1930 e 1950

Inglaterra: 1 título | 1966

Espanha: 1 título | 2010

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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