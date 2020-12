Calendário PIS/PASEP 2021: veja os próximos pagamentos do abono

Pagamentos referentes ao ano-base de 2019 do PIS/PASEP devem continuar em 2021. Os próximos prazos são para os aniversariantes de janeiro, fevereiro e final de inscrição 5 do NIS, no dia 19 de janeiro. Confira os calendários de pagamentos:

Calendário PIS/PASEP 2021

O PIS (Programa de Integração Social) é o abono salarial ligado ao trabalhador da iniciativa privada. Já o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é o abono salarial ligado ao trabalhador de serviço público, e leva em conta o NIS (Número de Identificação Social). Ambos seguem um calendário de pagamentos, que se inicou em junho.

PIS

Em dezembro, então, trabalhadores de carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal começaram a receber os pagamentos do benefício salarial de 2020/2021 do Programa de Integração Social (PIS) na conta poupança social digital. Assim, confira o calendário:

Nascidos em novembro receberão o pagamento a partir de 17 de novembro de 2020.

Aqueles que nasceram em dezembro receberam o pagamento a partir de 15 de dezembro de 2020.

Nascidos em janeiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Nascidos em fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Aqueles nascidos em março receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em maio receberão o pagamento a partir de 17 de março de 2021.

Aqueles nascidos em junho, então, receberão o pagamento a partir de 17 de março de 2021.

PASEP

Final de inscrição 0: receberam a partir de 16 de julho de 2020;

Final de inscrição 1: receberam a partir de 18 de agosto de 2020;

Número final de inscrição 2: receberam a partir de 15 de setembro de 2020;

Final de inscrição 3: receberam a partir de 14 de outubro de 2020;

Final de inscrição 4: receberam a partir de 17 de novembro de 2020;

Número final de inscrição 5: receberão a partir de 19 de janeiro de 2021;

Final de inscrição 6 e 7: receberão a partir de 13 de fevereiro de 2021;

Por fim, final de inscrição 8 e 9: receberão a partir de 17 de março de 2021.

Como consultar saldo do Pis

Trabalhadores baixa renda de empresas privadas podem consultar o saldo de seu PIS no site da Caixa Econômica Federal. Veja:

Acesse a aba “PIS” no site da Caixa; Clique em “Consultar Pagamento”; Faça o login, informando o email, número do NIS ou do CPF; Digite a senha.

Feito isso pode-se consultar se têm direito ao benefício e qual o saldo disponível. Outra forma de consulta digital é através do aplicativo Caixa Trabalhador. Ao efetuar o login, se deve buscar por Abono salarial e clicar em “Exercício Vigente”. Além disso, também se pode ligar para o telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Como consultar saldo do Pasep

Em seguida, a consulta do saldo do Pasep pela internet pode ser feita no site do Banco do Brasil. Veja:

Acesse a aba “Pasep” no site do Banco do Brasil; Clique em “Consulte seu Pasep”; Para iniciar a consulta, digite o número de inscrição ou o CPF e data de nascimento.

Outro modo de consulta é através do aplicativo do banco. Bem como é possível ligar para a central de atendimento do banco: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais cidades).

